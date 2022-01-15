搶打第三劑疫苗　台南民眾大讚成醫服務好

▲成大醫院配合台南市政府加速COVID-19疫苗注射政策，15日加開追加劑莫德納疫苗注射門診，全天有10200位民眾預約額滿。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

本土疫情持續升溫，南台灣民眾繃緊神經，紛紛搶打第三劑疫苗，成大醫院配合台南市政府加速COVID-19疫苗注射政策，15日加開追加劑莫德納疫苗注射門診，全天有10200位民眾預約額滿。

成大醫院不捨民眾清晨7時多在低溫中排隊等候，即提前在早上7時50分開打，由於動線分區分流規劃良好、落實環境清潔消毒，並有現場鋼琴演奏，上午8點15分後，已預約民眾到院皆不需等候，立即可接種疫苗。截至中午12時，已超過4300位民眾完成接種，因為整體流程順暢且效率高，大輻縮短等待接種疫苗時間，民眾紛紛大聲喊讚及感謝成大醫院。

成大醫院表示，除了感謝醫療團隊、志工、市警五分局員警及台南市衛生局外，15日是藥師節，藥劑部主任親自帶領藥師們皆堅守的崗位出勤，為民眾抽取正確的疫苗接種劑量為用藥安全把關，持續守護民眾的健康，成醫也祝福每位藥師都身體健康，藥師節快樂！

去年成大醫院已有一天施打10080人次的疫苗經驗，15日預約的民眾如果皆能如期報到施打，即可打破去年最高的施打人次，再創高峰。成大醫院表示，年滿18歲以上、已完整接種2劑新冠肺炎疫苗，距第2劑接種滿12週者皆符合追加劑接種資格，在成醫往後開設的追加劑疫苗預約門診，已預約掛號民眾即可攜帶健保卡及接種紀錄黃卡依時間前往施打。