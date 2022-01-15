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COVID-19公費疫苗預約平台重啟　欲接種追加劑市民多利用

▲台南市設立COVID-19疫苗接種，許多民眾前往接種加強劑及追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市設立COVID-19疫苗接種，許多民眾前往接種加強劑及追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

COVID-19公費疫苗預約平台15日上午10時開放第19期預約，接種期程為1月17日至23日；提醒年滿18歲以上已完整接種2劑COVID-19疫苗，且滿12週之民眾預約追加劑（第3劑），有接種追加劑需求的市民，請於平台開放期間完成預約，並於接種當日攜帶健保卡及接種紀錄卡（黃卡）前往接種地點。

▲台南市設立COVID-19疫苗接種，許多民眾前往接種加強劑及追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

15日於永康總圖設立之BNT疫苗接種站全日預計提供1100位民眾接種、另成大醫院7500位莫德納疫苗名額、16日中山國中接種站3500位莫德納疫苗接種名額皆已預約完畢，其中永康總圖、中山國中接種站僅限設籍台南的市民透過「台南COVID-19疫苗接種預約平台」（台南打疫苗）預約；如有其他預約接種相關疑問，請撥打台南市防疫專線(06)2880180。

▲台南市設立COVID-19疫苗接種，許多民眾前往接種加強劑及追加劑。（圖／記者林悅翻攝，下同）

14日台南市共16778人接種COVID-19疫苗加強劑及追加劑，其中60人接種AZ疫苗、13728人接種莫德納疫苗、495人接種高端疫苗、2495人接種BNT疫苗；加上接種1、2劑者，共21979人接種COVID-19疫苗。台南市自展開COVID-19疫苗接種作業起，統計至1月14日共接種280萬8278劑次，第一劑涵蓋率77.9％、第二劑涵蓋率68.6％、加強劑及追加劑涵蓋率4.1％、劑次涵蓋率150.6％。COVID-19公費疫苗預約平台https://1922.gov.tw/，觀選善加利用。

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COVID-19疫苗預約平台

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