「恐怖傳播2途徑」重現！　醫示警：好久沒發生的事

記者邱晟軒／綜合報導

本土疫情從桃園機場燒至社區，中壢聯邦銀行確診行員曾用餐的西堤餐廳疫情持續延燒。對於國內餐廳以及同班同學之間接連爆出確診個案，衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男發文直呼「這是好久沒有發生的事！」

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男今（15日）在臉書發文指出，「今天本土新增6例，哥有沒有說新增會下降？」境外移入72例，而今早境外移入的陽性率已降到4.08%，還需觀察，但美國Omicron疫情已過高峰，每周新增已經開始下降，漸漸就會反映在台灣入境陽性比例。

沈政男表示，今新增個案裡，有同班同學被傳染，這是好久沒有發生的事，同學們都要小心一點！餐廳內用已經確定會傳染，而這也是好久沒有發生的事，「如果你一定要內用，尤其在北北基桃，希望你好好保護自己」；不過他也憂心表示，「只能祈禱omicron沒有進到那家餐廳，否則幾乎難以百分百避免。」

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▲西堤牛排中壢中山店清消完成，並依政府規定停業。（圖／翻攝自Google地圖）

針對桃機群聚狀況，沈政男認為，看起來桃機群聚衍生的傳播鏈都已被圍堵，目前也沒看到其他傳播鏈（防疫計程車與院內感染都沒有傳出去）。鄭文燦每天搶先公布染疫人數，其實不用那麼緊張！桃園不會有事的。

他表示，雙北說要推行疫苗護照，哥的看法是：沒有必要！疫苗護照是歐美防疫不力的產物，更有違反人權的疑慮，台灣目前沒必要採用。你看德國，公車外頭就貼著大大標誌，表明打了疫苗或者感染康復才能進去乘坐，「台灣不要走到這一步！我們要證明我們比你們的社會更加文明。」

台灣是否要與病毒共存？沈政男指出，現在好多專家又在說不可能清零了，還說要向病毒投降了，而這些話，他們已經說了第四次了。能不能清零當然是一個問號，問題是如果不清零，只要Omicron炸到一個大型群聚，大家就會受不了，除了努力清零，我們沒有更好的路可走！

▲中壢東興國中緊急建立「快篩站」，多位學生深夜召回採檢。（圖／翻攝自記者爆料網）

沈政男更點出，Omicron在台灣的R值，大概桃機群聚剛發生的時候是2-3，現在已經降到了1.3，大家繼續努力，只要降到1以下，就有清零的機會。

沈政男文末也強調，第三劑疫苗大家搶著打，當然能打就趕快去打，但疫苗是追加保險分，現階段更重要是把每一個案例都努力圍堵起來。

▼案17630聚餐場所「西堤」調查及防疫作為。（圖／指揮中心提供）