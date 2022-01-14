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聯醫傳確診者偷關通風設備！院長證實：是仁愛院區的外國患者

▲▼台北市立聯合醫院仁愛院區外觀。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市立聯合醫院仁愛院區發生確診者擅自關閉通風設備的事件。（資料照／記者黃國霖攝）

記者柯振中／綜合報導

北市近期出現多起醫護人員染疫的本土個案，讓醫護同仁十分恐懼，沒想到卻傳出有確診者擅自關掉病房內的抽氣設備，造成醫護暴露在風險下的狀況。對此，北市聯合醫院總院長黃勝堅14日說明，的確有發生這個狀況，地點位在仁愛院區，目前已經改善，避免再次發生。

聯合醫院一名醫師爆料，感染Omicron病毒的境外患者，可能是因為多數都接種過疫苗，幾乎都是輕症，而這些患者以外籍人士居多。

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醫師指控，這些患者可能會提出額外要求，例如要醫護幫忙送餐等等，否則將拒絕用藥、配合治療，多數醫護人員為了和諧，會選擇幫忙，沒想到有患者擅自關閉專責病房的抽風設備，導致病房內換氣量減少，理由竟是「太吵」，這兩種狀況發生，無疑是增加醫護的照護風險。

▲▼台北市立聯合醫院仁愛院區外觀。（圖／記者黃國霖攝）

▲仁愛院區外國確診者嫌吵，擅自關閉通風設備。（圖／記者黃國霖攝）

台北市副市長黃珊珊13日被及此事，回應「目前發生護理師院內感染的2間醫院專責病房，沒有發生工會所說的狀況」。不過，聯合醫院總院長黃勝堅14日說明，這件事發生在仁愛院區，事後已經有改善，讓患者不能自行關閉設備。

此外，醫師工會還爆料，仁愛院區另一名專責病房的病人，疑似在病房內抽菸。聯醫則回應，確實有發現某位患者病房當中的廁所菸味瀰漫，立刻詢問對方是否抽菸，患者竟稱「不知醫院不能抽菸」。

後來患者聽完護理師的話，知曉院內不能抽菸，當天下午護理師呼叫該病人，沒得到回應，前往病房又發現，廁所又有濃重的菸味，但沒有發現菸蒂，護理師再次口頭告誡，案件也將依照菸害防制法，向衛生局舉報。

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