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台塑企業提早「春節關懷」　準備電暖器陪弱勢家庭過冬

▲台塑企業辦理111年度春節低收入戶慰問關懷活動，於今日至1月20日陸續至麥寮、臺西、褒忠、崙背、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉等七鄉鎮辦理，此次共1295戶低收入戶受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業辦理111年度春節低收入戶慰問關懷活動，於今日至1月20日陸續至麥寮、臺西、褒忠、崙背、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉等七鄉鎮辦理，此次共1295戶低收入戶受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業辦理111年度春節低收入戶慰問關懷活動，於今日至1月20日陸續至麥寮、臺西、褒忠、崙背、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉等七鄉鎮辦理，此次共1295戶低收入戶受惠，活動自2011年開辦至今累計有逾4萬戶次受惠，捐贈金額高達2億多元。今年面臨驟變天氣，更特準備陶瓷電暖器，讓低收入戶家庭充滿暖意。

今日一早便由台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑率涉外組同仁至各村送愛心，不僅每戶致贈3000元禮金，更因應近日氣溫驟降，特準備PTC陶瓷電暖器，提前將春節祝福送到低收入戶家中，共同感受年節氣氛，讓受助者「揪感心」。

三盛村許智斌村長表示，台塑企業逢年過節皆會為低收入戶準備禮物，遠親不如近鄰，台塑企業在這邊做好鄰居，除了重要節慶之外，平常也一直關心大家，與地方共存共榮，創造雙贏局面，希望大家能珍惜當下，多關懷身邊有需要幫助的人」。

台塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業注重ESG，在企業治理營運同時，亦兼顧環境保護並善盡企業社會責任，長期秉持取之於社會、用之於社會的精神，除低收入戶三節關懷活動外，亦持續多項公益，不僅幫助弱勢家庭暫度景氣寒冬，並於每次關懷慰問時體察弱勢民眾需求，讓關懷工作與時俱進，連續十年不間斷，持續與地方站在一起，藉由各種關懷與幫助，希望能為困頓家庭在恢復自立的道路上增添助力。

▲台塑企業辦理111年度春節低收入戶慰問關懷活動，於今日至1月20日陸續至麥寮、臺西、褒忠、崙背、東勢、四湖鄉及彰化縣大城鄉等七鄉鎮辦理，此次共1295戶低收入戶受惠。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑業麥管部協理蔡建樑率涉外組同仁至各村送愛心，除每戶致贈3000元禮金，更因應近日氣溫驟降，特準備PTC陶瓷電暖器，提前將春節祝福送到低收入戶家中。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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