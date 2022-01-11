西螺福興宮+北港朝天宮　兩大媽祖廟開廟門良時已定

▲西螺福興宮太平媽祖廟1月31日除夕夜晚上10點關廟門，2月1日凌晨零點準時開廟門發送一元美金紅包，除夕夜圍爐夜，廟方規劃「與太平媽一起守歲團圓迎新春」系列活動。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

農曆春節即將到來，大家準備迎接虎年的來臨，雲林縣熱門走春祈福廟宇西螺福興宮太平媽祖廟、北港朝天宮媽祖廟、北港武德宮武財神廟，規劃舉辦除夕跨年晚會，因台灣疫情有再度升溫跡象，目前只公布大年初一開廟門，讓民眾頭香祈福時間，相關迎春活動，需視疫情的情況，研議是否如期或縮小舉辦。

大年初一，許多廟宇都有開廟門搶頭香的習俗，信眾都希望能搶到頭香，帶來一整年的好運，也祈求平安一整年。西螺福興宮創建西元1717年，迄今已有305年歷史，奉祀天上聖母太平媽祖，又稱舊街媽祖、西螺媽祖，香火鼎盛每年新春期間吸引上百萬香客蒞廟上香祈福。

西螺福興宮太平媽祖廟1月31日除夕夜晚上10點關廟門，2月1日凌晨零點準時開廟門發送一元美金紅包，除夕夜圍爐夜，廟方規劃「與太平媽一起守歲團圓迎新春」系列活動，有炮炸年獸、施放祈福氣球、晚會，開廟門後啟動「2022西螺媽祖燈會」活動；廟方表示，相關活動已經安排就緒，雖疫情有升溫跡象，但暫時還不會有所更動，歡迎全國鄉親新春蒞臨走春祈福。

▲2O22年北港朝天宮將在1月31日除夕夜晚上21點10分依例關廟門，大年初一子時2月1日凌晨零點10分開廟門插頭香，讓信眾插頭香、祈福。（圖／記者蔡佩旻攝）

北港朝天宮俗稱北港媽祖廟，西元1694年由臨濟正宗第34代樹璧和從中國大陸福建省湄洲天后宮迎請媽祖金身，再到北港建廟傳法，朝天宮更被列為國定古蹟，香火鼎盛，2O22年北港朝天宮將在1月31日除夕夜晚上21點10分依例關廟門，大年初一子時2月1日凌晨零點10分開廟門插頭香，讓信眾插頭香、祈福；廟方表示，朝天宮強調每年每人第一柱香就是頭香，媽祖會庇佑每個人都能夠平安順利過這一年，至於除夕聯歡晚會及送福袋活動，需視疫情的情況調整。

北港武德宮武財神廟是民眾求財必拜財神廟，絡繹不絕的香客將廟內外擠得水洩不通，新春期間24小時不打烊，廟方會在除夕夜的最後一刻，與虎年新春第一時間，象徵性的關上廟門後，隨即開啟廟門，除夕至初七新春賀歲不休市，讓信眾度過一個充滿財氣與文化氣息的金虎年。

▲北港武德宮武財神廟新春期間24小時不打烊，除夕至初七新春賀歲不休市。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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