為獨居老人熬熱湯9年不間斷　「溫馨小孩」紀錄片上線

▲「溫馨小孩」紀錄片講述苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」的青少年陪伴獨居老人的暖心故事。

圖、文／信義房屋提供

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」為當地青少年組成的志願服務團隊，長期為孤老長者們煲湯、補充營養；大小孩帶領小小孩每日早晨到市場採買、烹煮、送餐，過程中學會解決問題，也讓孤老的生活有了盼望，感人故事拍成紀錄片「溫馨小孩」於YouTube頻道「社區一家系列紀錄片」上映。

信義房屋推動社區一家計畫已17年來，2019年起與紀錄片團隊CNEX合作，拍攝一系列社區營造紀錄片，盼讓更多人看見台灣社區的生命力，並鼓勵更多人投入社區營造。

苗栗縣三義鄉「溫馨廚房」2013年由一群國中、高中生組成，剛開始為獨居老人煲湯、送湯，服務多年來，任務也變得多元，帶行動不便的獨居老人一起旅行、自主提案扮大廚準備六菜一湯的圍爐、幫忙囤積症奶奶整理生活環境等，正向作為連續三年獲得信義房屋全民社造行動計畫的支持，去年並拍成紀錄片「溫馨小孩」。

「溫馨廚房」的榮譽團長吳耀忠小時候是兒童病房的常客，當時立下健康長大一定要回饋社會的念頭，國一時如願加入溫馨廚房，開始服務後從一個內向的男孩，變得更加懂事，他在影片中提及服務初衷「以同理的立場，不管長輩今天是什麼模樣，都曾經為這片土地付出，陪他走人生一段，讓他更開心。」

「社區一家紀錄片」頻道已上線9部紀錄片，點閱率排名一、二名分別「逆風一家」與「返鄉路上」。信義房屋表示，「逆風一家」紀錄片以台北市大同區的逆風劇團為主角，劇團曾獲信義房屋全民社造計畫首獎，創辦人成瑋盛等三人過去也是打架組幫派的高風險少年，更是師長眼中的頭痛人物，但在偶然接觸劇場藝術後，重新找回人生方向，並成立台灣第一個以中輟生、高關懷少年組成的劇團，成功接納了許多被現行體制幾近放棄的青少年，重新找到歸屬感。

「返鄉路上」紀錄片則是記錄一群鹿港返鄉青年「鹿港囝仔」自2012年開始推廣家鄉文化，他們發起老屋保存運動、市場撿垃圾、今秋藝術節等，過程中面臨許多外在阻力、內在組織改變，但他們持續努力要讓更多人看見家鄉的美好「鹿港不只有老街跟廟，還有更多的歷史記憶與文化生活。」

完整影片請至YouTube頻道「社區一家系列紀錄片」網址觀看：

https://www.youtube.com/watch?v=bqcqiLeTzOg