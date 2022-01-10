「女搶匪」太美！斗南鎮農會防搶演練　正妹警扮鴛鴦盜超逼真

▲斗南警分局今日於斗南鎮農會新光分部進行防搶演練，由女搶匪臨櫃劫鈔，農會按下警鈴報案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗南警分局有鑒農曆春節將至，各金融機構往來金流龐大，特於10日上午於斗南鎮農會新光分部進行防搶演練，「碰！碰！」2名鴛鴦大盜持搶進入農會，隨即喝令職員交出現金，劫得款項後隨即駕車逃逸。斗南警分局共5車11名警員參與，除劫鈔過程逼真，女搶匪竟是超正美女，讓人驚艷成為另類「嬌點」。

▲警方利用優勢警力進行包抄，逼停匪車後拔槍喝止，鴛鴦大盜因此就逮，演練過程相當驚險逼真。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

防搶演練過程中，由女搶匪臨櫃劫鈔，斗南勤務指揮中心接獲農會警鈴報案，立刻以無線電通報線上所有巡邏員警進行圍捕，並沿逃逸路線設置攔截點，攔截過程搶匪一度拒檢加速逃逸，由警方利用優勢警力進行包抄，逼停匪車後拔槍喝止，鴛鴦大盜因此就逮，演練過程相當驚險逼真。

▲斗南警分局今日上午於斗南鎮農會新光分部進行防搶演練，共5車11名警員參與，除劫鈔過程逼真，女搶匪竟是長髮美女，讓人驚艷成為另類「嬌點」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



斗南警分局指出，此本次演練特地安排鴛鴦大盜，由沈姓女警扮演女搶匪，雖然該員平時負責辦理犯罪預防宣導業務，但擔綱搶匪時的兇狠程度卻還不輸男警，路過民眾一度信以為真傻眼驚逃，經過一旁警員解說下才放心，直呼逼真並給予讚賞。

▲沈姓女警雖然平時負責辦理犯罪預防宣導業務，但擔綱搶匪時的兇狠程度卻還不輸男警，一點都不馬虎，讓民眾直呼逼真並給予讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南警分局長莊思神表示，由於年節將近，金融機構易成為歹徒覬覦犯罪對象，警方已要求所轄分駐(派出)所加強各金融機構巡邏、守望等安全維護勤務，請民眾隨時注意身邊可疑人、事、物，若發現可疑，可撥打110報案，警民合作共同打擊犯罪，以維護地方良好治 安；另提醒民眾提領大量現金，可向分局或當地派出所申請警察護鈔，以保護民眾領款之安全。

▲沈姓女警雖然平時負責辦理犯罪預防宣導業務，但擔綱搶匪時的兇狠程度卻還不輸男警，一點都不馬虎，讓民眾直呼逼真並給予讚賞。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►雲林警局指紋捺印電子化 上百位民眾參與建檔

►叛逆期遭雙親送出國而蛻變 雲林高中生勇奪國際餐飲大賽金牌

►古坑珍粉紅城堡水漾森林教堂 休園8個月將重新開放

►遭前公司歇業欠薪11萬 女員工只拿回1萬全因這件事