花蓮公私協力推動非營利幼兒園　完善教保服務保障弱勢兒受教權

▲▼花蓮持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為建構優質、平價的公共化教保服務體系，花蓮縣政府持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇，並確保幼兒獲得穩定且優質的教保服務。

非營利幼兒園以公益為核心，相關經費須全數運用於教學環境改善、教保人力配置及服務品質提升。花蓮縣政府透過招生協助、到園檢查、績效考評及基礎評鑑等機制，落實行政監督與專業輔導，確保非營利幼兒園穩健經營。

在推動成果方面，「民勤非營利幼兒園」發展在地化課程，結合社區與專業資源，並透過親職講座與早期療育支持，強化家園合作，提升整體教保品質；教職人員也積極參與專業研習，將研習成果落實於教學現場。「立德非營利幼兒園」則強化跨專業合作，結合學前特教及相關治療資源，提供幼兒個別化支持，並透過親子活動與社區參與，提升公共互動與園所能見度。在縣府輔導下，園所順利完成招生、到園檢查及基礎評鑑，展現穩定辦學成效。

▲非營利幼兒園制度不僅減輕家庭育兒負擔，更透過降低收費、提升教保品質及保障弱勢幼兒受教權益。

縣長徐榛蔚表示，非營利幼兒園制度不僅減輕家庭育兒負擔，更透過降低收費、提升教保品質及保障弱勢幼兒受教權益，促進學前教育普及；同時結合教育、社福與社區資源，強化幼兒在情緒、健康及學習發展上的支持。縣府未來將持續深化非營利幼兒園政策推動，落實公私協力精神，打造友善、安心且永續發展的花蓮教保環境。

