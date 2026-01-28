　
地方 地方焦點

花蓮公私協力推動非營利幼兒園　完善教保服務保障弱勢兒受教權

▲▼花蓮持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為建構優質、平價的公共化教保服務體系，花蓮縣政府持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇，並確保幼兒獲得穩定且優質的教保服務。

非營利幼兒園以公益為核心，相關經費須全數運用於教學環境改善、教保人力配置及服務品質提升。花蓮縣政府透過招生協助、到園檢查、績效考評及基礎評鑑等機制，落實行政監督與專業輔導，確保非營利幼兒園穩健經營。

▲▼花蓮持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

在推動成果方面，「民勤非營利幼兒園」發展在地化課程，結合社區與專業資源，並透過親職講座與早期療育支持，強化家園合作，提升整體教保品質；教職人員也積極參與專業研習，將研習成果落實於教學現場。「立德非營利幼兒園」則強化跨專業合作，結合學前特教及相關治療資源，提供幼兒個別化支持，並透過親子活動與社區參與，提升公共互動與園所能見度。在縣府輔導下，園所順利完成招生、到園檢查及基礎評鑑，展現穩定辦學成效。

▲▼花蓮持續推動非營利幼兒園政策，透過制度化管理與公私協力模式，提供家長安心托育選擇。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

非營利幼兒園制度不僅減輕家庭育兒負擔，更透過降低收費、提升教保品質及保障弱勢幼兒受教權益。

縣長徐榛蔚表示，非營利幼兒園制度不僅減輕家庭育兒負擔，更透過降低收費、提升教保品質及保障弱勢幼兒受教權益，促進學前教育普及；同時結合教育、社福與社區資源，強化幼兒在情緒、健康及學習發展上的支持。縣府未來將持續深化非營利幼兒園政策推動，落實公私協力精神，打造友善、安心且永續發展的花蓮教保環境。
 

01/26 全台詐欺最新數據

524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

花蓮公私協力推動非營利幼兒園　完善教保服務保障弱勢兒受教權

當沙包？新北幼兒園狠師4天踢踹幼童50次　家長痛批教育局避重就輕

新北市土城一間連鎖幼兒園去年8-10月及近期皆持續爆發不當對待事件。行為人包含未具教保資格卻20年違法帶班的曾姓老師，以及明知不當行為卻未即時制止、甚至參與其中的吳姓教保員。監視器畫面影像顯示，4天內曾姓教師對幼幼班孩子頻繁踢踹、拉扯50多次，一天就超過10次以上，受害幼童至少5人。受害家長今（22日）偕同民代、靖娟基金會召開記者會，家長們質疑新北教育局處理失當，早有前案卻未列管、違法進班成常態、裁罰金額與傷害程度失衡、加強督導流於形式、資訊揭露不完整。

小小防災尖兵報到！法源幼兒園參訪學甲消防分隊

狼師藏身民生社區幼兒園　猥褻3幼童二審仍判8年

波力救援小英雄出動！幼兒園參訪新市分隊

台南麻豆幼兒園防災體驗超萌登場年終大小手牽手為消防打氣

公私協力非營利幼兒園教保服務弱勢兒受教權

