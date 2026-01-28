墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎馬年　消防「馬」上守護送平安

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接嶄新的農曆新年，台南市關廟區公所28日上午於公所廣場盛大舉辦「2026丙午－名家揮毫送春聯」活動，現場邀請書法名家揮毫寫春聯，並結合愛心年菜發放、環保回收兌換及多項政令宣導，讓鄉親在濃濃墨香與年節氣氛中，一起迎接充滿希望的馬年。

活動現場熱鬧滾滾，第五救災救護大隊關廟分隊也特別組成「平安應援團」到場參與，透過互動式宣導，將實用的防災觀念融入年節祝福中，提醒民眾春節團圓之際，安全同樣不能鬆懈。

消防人員以馬年諧音梗，向民眾宣導三大居家安全重點，包括「電器檢查『馬』虎不得」、「逃生路線『馬』上暢通」以及「瓦斯用火『馬』上注意」，用輕鬆有趣的方式，讓防災觀念更容易被記住、帶回家。

消防局長楊宗林表示，過年最重要的就是一家人平安團圓，除舊布新之際，更要落實居家安全檢查，配合消防宣導，共同守護家人與社區安全，讓臺南成為一座溫暖又安心的城市。

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗也指出，春節期間民眾在家時間增加，用電、用火機會也隨之提高，希望大家在領春聯、拿年菜之餘，也能到消防宣導攤位走走，學幾招實用的防災小技巧，讓馬年真正「行大運、保平安」。