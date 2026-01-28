　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎馬年　消防「馬」上守護送平安

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接嶄新的農曆新年，台南市關廟區公所28日上午於公所廣場盛大舉辦「2026丙午－名家揮毫送春聯」活動，現場邀請書法名家揮毫寫春聯，並結合愛心年菜發放、環保回收兌換及多項政令宣導，讓鄉親在濃濃墨香與年節氣氛中，一起迎接充滿希望的馬年。

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

活動現場熱鬧滾滾，第五救災救護大隊關廟分隊也特別組成「平安應援團」到場參與，透過互動式宣導，將實用的防災觀念融入年節祝福中，提醒民眾春節團圓之際，安全同樣不能鬆懈。

消防人員以馬年諧音梗，向民眾宣導三大居家安全重點，包括「電器檢查『馬』虎不得」、「逃生路線『馬』上暢通」以及「瓦斯用火『馬』上注意」，用輕鬆有趣的方式，讓防災觀念更容易被記住、帶回家。

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

消防局長楊宗林表示，過年最重要的就是一家人平安團圓，除舊布新之際，更要落實居家安全檢查，配合消防宣導，共同守護家人與社區安全，讓臺南成為一座溫暖又安心的城市。

▲台南市關廟區公所舉辦名家揮毫送春聯活動，吸引不少民眾到場感受年節氛圍。（記者林東良翻攝，下同）

第五救災救護大隊大隊長陳坤宗也指出，春節期間民眾在家時間增加，用電、用火機會也隨之提高，希望大家在領春聯、拿年菜之餘，也能到消防宣導攤位走走，學幾招實用的防災小技巧，讓馬年真正「行大運、保平安」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/26 全台詐欺最新數據

更多新聞
524 2 9372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
精神科名醫李光輝　入監前過世
Toyz成台灣女婿逃驅逐出境？　律師解答：仍有高風險
Toyz爆獄中結婚！篠崎泫「小腹隆起疑懷孕」澄清發聲
毛嘉慶被爆邀「女神級黨工」開房間　民眾黨：有收到檢舉
財部前次長戴立寧逝世　「曾頂撞蔣經國、央行總裁」
辦公室傳呻吟聲！　公司創辦人「激戰女網紅」影片瘋傳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

花蓮市贈春聯開跑！兩款名家限量新春祝福　即日投送4萬5千家戶

砂石車翻覆釀險象　東港警結合企業力量即時排除

日系二手百貨凌晨遭破門行竊　南警迅速破案逮竊嫌起獲毒品

花蓮公私協力推動非營利幼兒園　完善教保服務保障弱勢兒受教權

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎馬年　消防「馬」上守護送平安

虐童零容忍！南市私幼不當管教情節重大　行為人重罰40萬姓名全國公告

減班不停學！再充電計畫津貼上調　勞工進修補助同步升級

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊　攜手消防局推廣防火教育向下扎根

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話　網友發文提醒南紡逛街民眾注意

關山幸福蘿蔔季報名額滿　900人下田體驗農村風味迎寒假

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

張鈞甯打戲操到「體脂剩13%」　導演柯汶利護愛：她整部片都美

新台幣鈔券主題票選開跑！　「臺灣之美」12款今起投至農曆年前

「剴剴戰士」聽二審結果歡呼落淚！總召糾結數月：很怕會輕判

空軍防寒衣首亮相！　3月底前配給三型主戰機

囂張！警車面前2度闖紅燈　高雄機車騎士最重罰4萬+吊扣駕照

花蓮市贈春聯開跑！兩款名家限量新春祝福　即日投送4萬5千家戶

砂石車翻覆釀險象　東港警結合企業力量即時排除

日系二手百貨凌晨遭破門行竊　南警迅速破案逮竊嫌起獲毒品

花蓮公私協力推動非營利幼兒園　完善教保服務保障弱勢兒受教權

墨香傳情暖關廟！名家揮毫迎馬年　消防「馬」上守護送平安

虐童零容忍！南市私幼不當管教情節重大　行為人重罰40萬姓名全國公告

減班不停學！再充電計畫津貼上調　勞工進修補助同步升級

南台彩藝捐贈3000份消防桌遊　攜手消防局推廣防火教育向下扎根

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話　網友發文提醒南紡逛街民眾注意

關山幸福蘿蔔季報名額滿　900人下田體驗農村風味迎寒假

球團放行就是好消息！陳柏毓拚正選霸氣喊話：即便是大谷也想解決

頂大役男遭4車輾斃改列重大刑案！生前詭異噤聲...三大疑點待查

EXO相隔3年回歸「7月登高雄巨蛋」！　巡迴演唱會13地全公開

兒遭爆餵毒騙砲！　伍思凱消失歌壇「傳財富自由」...趙傳親揭內幕

5噸重怪手攔路奪命！屏東騎士慘死妻慟哭　運將自責：是我沒綁好

精神科名醫李光輝入監前過世　涉誹謗前法官獲判公訴不受理

228捍衛港都領空！雄鷹交手培證英雄　再迎戰陽岱鋼OISIX新潟

交通事故強制險給付13年未調　時力與受害者家屬小組提4大改革訴求

發發推「白雪莓莓」2款新品　還有限時買6送1

IKEA百件商品宣布降價　三人沙發立省2千元、生活單品29元起

【麻布袋漂上岸】漁民一打開嚇傻：竟是43公斤大麻！ 市價破2千萬

地方熱門新聞

南投縣警局新任主任秘書、南投等四分局長聯合交接

彩券行刮出百萬大獎 　男喜領超級年終

基隆搶修破管5千戶明將停水12小時

年前搶工作！永康就業中心辦兩場徵才近3千職缺、最高薪10萬

花蓮縣府列10重點質疑：中央廢弛職務卸責地方？

金醫完成高齡肺癌單孔微創手術

「要幫妳綁頭髮嗎？」電梯突遭搭話網友提醒南紡逛街民眾注意

彰基與興大帶領醫學生深入南投信義鄉回應在地健康照護需求

竹山秀傳醫院嶄新大廳落成

桃園市第六屆青諮會　優點子提案成果發表

救護車多一雙眼睛！南消新市分隊黃科樺創新系統奪市府提案競賽特優

南市私幼不當管教情節重大行為人重罰40萬姓名全國公告

車城嬤坐錯公車被載到萬巒　內埔警助返家

NET埔里店封館　邀南投家扶兒少盡情挑新衣

更多熱門

相關新聞

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

彰化鐵皮工廠火警　1人嗆傷送醫

彰化縣秀水鄉一處鐵皮工廠昨（27）日傍晚突然竄出火舌，現場濃煙不斷湧出，驚悚景象引發附近居民緊張。消防局獲報後，調派大批人車前往搶救，其中有一人遭濃煙嗆傷，緊急送醫後幸無生命危險。詳細起火原因仍待火調人員進一步釐清。

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

即／男河邊散步突倒地沒呼吸　路人急報警送醫搶命

屏東行動不便男翻落床下受困　警消破窗救人

屏東行動不便男翻落床下受困　警消破窗救人

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

北市大安區補習班廚房凌晨火警　4人嗆傷送醫

關鍵字：

墨香傳情關廟名家揮毫迎馬年消防

讀者迴響

熱門新聞

正妹喝醉遭3男輪流性侵　男友來電聽見心碎真相

金曲歌王獨子爆餵毒騙砲！

男跟大22歲姐空橋咬咬　信義活春宮下場GG

中國鼎泰豐驚傳1.8億金流不明　14家分店一夕全關

Toyz獄中結婚了！

男逼女同事「做愛15次」當封口費　對話曝光

離奇12分鐘曝光！學霸男連傳詭異「叩」聲被丟包

獨／民眾黨傳性騷疑雲　毛嘉慶投靠白營竟爆性騷女神黨工

伍思凱兒「吸毒淫亂對話曝光」！無套騙砲4女

關鍵12分鐘時間軸！　頂大生不吵不鬧疑「被拖下車」遭輾斃

霍諾德「捐款1用途」震撼　醫曝：稀有的乾淨氣息

日女遭射後不理「斬首女裝大叔」！父獲減刑

一票人定期定額「0050」　買1張就贏38％股東

霍諾德粉絲受訪　網驚：台人母語英文？

台灣女孩速寫攀101英姿　霍諾德：會掛在家

更多

最夯影音

更多
曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的

曹西平乾兒子哽咽道別　拒絕他轉帳：我的一切是你給的
政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

政大學霸醉踢椅背被丟包台64線　遭4車輾爆頭慘死　高大成氣罵司機：垃圾

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

孩子一感冒全家就中？ Honeywell X560 打造全方位的居家防線

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

天菜3帥警穿內褲臥底！同志會館藏逢甲商圈　驚見「多人運動場」　

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

學霸男被丟包台64「4車輾過慘死」！母心碎啜泣　男友悲抵殯儀館

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面