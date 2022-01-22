東森購物網號召捐血熱心民眾挽袖支持　做公益再玩闖關拿滿好禮

▲東森購物網今（1/22）在台北市信義區ATT 4 FUN旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，號召大家一起捐血做公益。（圖／記者李毓康攝，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

天氣寒冷加上疫情影響，捐血人數變少，讓血庫拉起紅色警報，為了讓9天春節連假的血液供應無虞，東森購物網今(22日)在台北市信義區ATT 4 FUN旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，號召大家一起捲起衣袖熱血助人，雖然適逢補班日，又遇上下雨攪局，仍有不少民眾發揮捐血傳愛，做公益同時還能開心拿滿好禮。此外，東森行動車也首度對外公開大型落地活動。

捐血一袋，傳承生命之愛，東森購物網與台北捐血中心邀請大家踴躍捐出熱血，東森購物網特別於今天舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，時間從早上10:30到下午5:30，一早就有熱心民眾陸續前往挽袖支持，像是平常和家人有捐血習慣的王先生說，「一直以來有聽說血庫不足，所以時間一到就來捐，看能捐多少，儘量幫忙，透過朋友知道今天這邊有捐血活動，就決定過來一趟捐血助人」。

另一位王小姐也說，「自己每年都會固定捐血，剛好收到簡訊通知說血庫不足，但星期六市政府的捐血中心沒有開，上網看到『東森好朋友捐血公益日』活動後，趕緊趁這個機會來捐血。」

▲▼「東森好朋友捐血公益日」活動適逢補班日，又不巧遇上下雨攪局，仍止不住民眾熱血，陸續有人前往挽袖支持。

▲▼平常就有捐血習慣的王先生，熱情參與「東森好朋友捐血公益日」捐血助人，也參加現場闖關活動，把好禮拿好拿滿。

為了邀請更多人共襄盛舉，前100位捐血者可免費獲得春風柔韌抽取式衛生紙之外，現場還設置闖關遊戲與民眾互動，包括臉書按讚留言分享、註冊成為東森購物新會員、加入東森購物LINE官方帳號、填寫活動問卷及完成捐血，完成五道關卡，現場直接帶走獎品，包括CJS電競繪圖滑鼠、華陀黑棗精、東森濕紙巾、黑松茶花等，還有機會抽中最高1000枚東森幣或禮物卡。

東森購物網執行長楊俊元指出，因為疫情關係，民眾減少出門，捐血意願降低，東森購物網結合東森行動車以及捐血車一起做公益，民眾來到信義區逛街時，可以響應捐血，一起解決血荒問題，還可參加現場活動，不管是抽獎或直接打卡，完成指定任務後，立刻把多項免費好禮帶回家，做公益又可以拿好康。

▲▼現場特別設置好玩的闖關遊戲與民眾互動，例如臉書按讚留言分享、填寫活動問卷，完成指定任務，就能把好康輕鬆帶回家。

▲民眾把握機會抽好禮，拚手氣要把最高1000枚東森幣或禮物卡帶走。

▲▼東森行動車首度對外公開大型落地活動，引起路人注目，並拿出手機掃碼，獲取更多吃喝玩樂商品優惠。

而首度對外公開大型落地活動，在消費大眾面前亮相的東森行動車，也在捐血活動上帶來豐富的吃喝玩樂訊息，吸引路人紛紛停下腳步好奇觀看，也趕緊把手機拿出來掃碼，獲取更多促銷商品優惠；即日起，東森行動車將在市區街頭趴趴走，明（1/23）在八德商圈一帶，之後於中山商圈、台北車站附近繞行，民眾屆時可以把手機準備好捕捉，除了拍照打卡，更不能錯過任何好康消費資訊。