越晚越冷低溫破10以下　雲林沿海農漁業者防寒備戰

▲強冷空氣今（11）日南下，雲林沿海空曠地區今晚出現10度以下低溫機率大，養殖業者加強北側防風措施。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

強冷空氣今（11）日南下，雲林沿海空曠地區今晚出現10度以下低溫機率大，縣府農業處呼籲養殖業者加強北側防風、挖設越冬溝等措施。如發生災害災情，請主動通報，縣府已請公所針對已屆採收期及需即時復耕作物等，先行拍照存證，並依農業天然災害救助相關規定辦理災害查報與勘查，儘速協助農民復耕復建。

台西鄉丁姓養殖業者指出，今天清晨溫度還有11、12度，但風勢相當強勁，所以一早趕緊加開水車，同時檢視引灌地下來的設備備戰。丁姓業者說，去年元旦寒流沿海地區虱目魚大量凍死，目前養殖池大多是今年初重新放養的虱目魚，比較抗寒，希望能順利度過這波冷氣團。

▲農民在農田迎風北側搭設防風網或利用稻草築防風牆，保護農作物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

農民也在農田迎風北側搭設防風網或利用稻草築防風牆，保護農作物。農業處指出，根據氣象局預估今晚到明天清晨是這波冷空氣最強時間，低溫可能只有10至12度，沿海空曠地區與山區氣溫更低，請民眾做好禦寒，農漁業要嚴防寒害。

各畜禽戶應提前做好防寒保暖準備，畜牧戶之仔禽可集中禽舍以電熱機具控溫保暖。另放牧之家禽請集中畜舍內，或集中於戶外避風掩蔽處加以防寒，以減少損害機會。

▲農業處指出，根據氣象局預估低溫可能只有10至12度，沿海空曠地區與山區氣溫更低，請民眾做好禦寒，農漁業要嚴防寒害。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►中二選後傳下架張家 張麗善回應「莫忘雲林還有蘇家」

►「複製台中顏家打法」下架雲林張家 黃揚明曝1關鍵沒這麼容易

►遭前公司歇業欠薪11萬 女員工只拿回1萬全因這件事

►快訊／冷氣團達標 「先濕後乾」越晚越凍探8度