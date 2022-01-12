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雲林晁陽綠能休閒農場　獲「環境教育設施場所」認證

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域，也為雲林縣環境教育注入新活力。晁陽農產科技公司董事長邱信富、行政院政務委員張景森、雲林縣長張麗善，及多位商、學界人士於今(12)日共同舉行揭牌儀式。

雲林縣環保局長張喬維表示，雲林縣致力推廣環境教育，透過環境教育設施場所申請管道，吸引企業、社區、學校及公務機關申請認證，共同打造環境教育學習環境，培養民眾的環境倫理價值觀，進而付出環保行動，晁陽農產科技股份有限公司於2021年10月13日通過環境教育設施場所認證，成為雲林縣環境教育推動的新夥伴。

行政院張景森政務委員特別提到，以前大家對於「種電」總有負面觀念，以為綠電跟農業是互斥的，但透過晁陽公司九年來深耕永續的經驗，呈現了「農電共榮」的可行性及未來性，此項發展是現在國際市場的趨勢，在全球碳中和、淨零排放的潮流下，晁陽公司期待成為農電共榮的解決方案提供者，也盼望成為我國企業呼應RE 100倡議的合作夥伴。

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲行政院張景森政務委員特別提到，以前大家對於「種電」總有負面觀念，但透過晁陽公司九年來深耕永續的經驗，呈現了「農電共榮」的可行性及未來性。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，非常感謝晁陽綠能休閒農場投入環境教育行列，本縣致力推廣環境教育，並積極輔導具特色之優良場所申請認證，打造雲林縣環境教育多元學習場域。雲林縣至今已通過10處環境教育設施場所，希冀透過寓教於樂方式讓民眾體驗環境教育多元的樂趣，期盼未來與企業及社區、學校等多元體系共同推動環境教育，讓環境教育的種子向下紮根，攜手打造一個幸福健康永續的生活環境。

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲晁陽公司推出以體驗及實踐ESG的活動方案，邀請公部門、企業及學校等單位來晁陽體驗在永續、社會與環境治理等多面向內涵。（圖／記者蔡佩旻攝）

晁陽董事長邱信富表示，在全球先進國家逐漸重視ESG永續發展的趨勢下，晁陽公司藉由綠能休閒農場及環境教育場所的身分，推出以體驗及實踐ESG的活動方案，邀請公部門、企業及學校等單位來晁陽體驗在永續、社會與環境治理等多面向內涵。除了可取得環境教育時數之外，也可享受晁陽農場的食農體驗。期望未來可以與更多有心推廣ESG體驗的夥伴們合作，為台灣永續教育略盡綿力。

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「綠色經濟的實踐者，幸福體驗的分享者」晁陽綠能園區，以食農環教為主題成立結合綠能、農業、健康飲食、生態復育的體驗式農場。（圖／記者蔡佩旻攝）

「綠色經濟的實踐者，幸福體驗的分享者」晁陽綠能園區，以食農環教為主題成立結合綠能、農業、健康飲食、生態復育的體驗式農場。晁陽公司是台灣最早將太陽能發電與農業發展結合的公司之一，提倡「農電共榮—循環、低碳、永續」發展模式，落實「一地兩用、地盡其利」概念，並堅持不使用農藥及化肥等友善土地的方式生產安心農產品，更發展六級化農業，種植、加工及GOODMALL品牌經營，提升農業的價值。同時申設休閒農場並推動環境教育，打造以綠能、綠農及綠色教育為根基的綠色經濟平台，朝著深耕永續的目標邁進。

▲晁陽農產科技公司歷經多年籌備環境教育，於2021年10月13日正式取得行政院環保署「環境教育設施場所」認證，是雲林第10家認證場域。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲「綠色經濟的實踐者，幸福體驗的分享者」晁陽綠能園區，以食農環教為主題成立結合綠能、農業、健康飲食、生態復育的體驗式農場。（圖／記者蔡佩旻攝）


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