台南市鋁製工會寒冬中送年菜　勞工局：關懷弱勢更顯溫暖

▲台南市勞工局人員兵分多路，將台南市鋁製品製造裝配職業工會提供物資，分別發送50戶職災及弱勢家庭。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局傾力照顧弱勢，長期與工會合作，在農曆年前發送愛心物資，19日勞工局人員兵分多路，將台南市鋁製品製造裝配職業工會提供物資，分別發送東區、南區、安南區、北區、安平區、中西區、關廟區、仁德區、永康區、安定區、七股區、六甲區、西港區、官田區、麻豆區及東山區共50戶職災及弱勢家庭。

勞工局長王鑫基指出，這次發送的愛心物資由台南市鋁製品製造裝配職業工會提供，內容有喜憨兒年菜、白米、紅包、毛毯、鹽水意麵、八寶粥及魚酥等，充分展現工會對於弱勢勞工關懷的熱情。今日走過的軌跡將台南編織成幸福的「希望家園」，落實市長黃偉哲的施政理念。

第一戶來到新營區的羅姓職災勞工家中發送物資，羅君為大陸籍配偶，丈夫在多年前過世，羅君獨自一人租屋於新營區，於2016年6月上班途中發生車禍導致胸椎骨折、背部及下背骨盆挫傷、左小腿挫擦傷，雖經兩次住院開刀並持續復健治療，但效果不佳，現已向公司申請退休在家休養，而其醫療費用大多是向友人借貸，加上勞保局早已不再給付，使得家中的經濟更加拮据。

另一戶為居住於永康區的57歲廖姓勞工，於2020年7月下班途中騎乘機車路經施工道路遭地面鐵板卡住造成摔車，導致左腳脛骨嚴重骨折及手肘撕裂傷併多處擦挫傷，緊急送醫手術治療，經住院三週後返家休養。然案主傷口處因感染引發蜂窩性組織炎，於10月中再度入院治療20多天。案妻因身體狀況不佳無法外出工作，僅由案主一人維持生計，且案妻日前剛住院治療，案主又遭遇職災無疑雪上加霜，經濟堪慮。





勞工局王鑫基局長表示，勞工局結合九大工會志工發揮所長辦理「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕計畫，協助職災、弱勢勞工家庭進行房屋修繕工作，並持續對這些面臨生活困境的職災、弱勢家庭提供後續的關懷與物資協助。近期寒冬送暖繼2021年12月6日台南市泥水業職業工會與台南市油漆工程業職業工會、12月21日台南市電氣業職業工會及12月30日台南市木工業職業工會發送愛心物資後，1月19日又有台南市鋁製品製造裝配職業工會共襄盛舉，工會寒冬中替弱勢送暖的溫度不減反升，希望弱勢家庭感受到社會溫暖，在我們的陪伴下勇敢面對困境。