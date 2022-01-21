血庫拉警報！東森購物網1／22信義區號召捐血做公益

▲東森購物網22日在台北市信義區ATT旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，號召大家一起捐血做公益。（圖／東森購物網提供）

生活中心／綜合報導

受到新冠疫情影響，民眾捐血意願降低，就怕春節期間血庫存量告急，東森購物網將於1月22日(六)，在台北市信義區ATT旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，現場完成闖關任務活動，就能參加抽獎，希望可以號召大家一起做公益，捐出熱血，做快樂捐血人。

東森購物網1月22日早上10點30分到下午5點30分，在台北市信義區ATT旁舉辦「東森好朋友捐血公益日」活動，現場玩遊戲闖關，還有大獎可以拿，完成任務的人，最高可獲得1000枚東森幣，註冊成為東森新會員，可獲得會員歡迎禮500枚東森幣。

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現場設置闖關遊戲與民眾互動，前100位捐血者，捐血250cc並完成指定動作闖關，即可獲贈春風柔韌抽取式衛生紙。遊戲共分五道關卡，包括臉書按讚留言分享、註冊成為東森購物新會員、加入東森購物LINE官方帳號、填寫活動問卷及完成捐血，即有機會獲得好禮，獎品包含CJS電競繪圖滑鼠、華陀黑棗精、東森濕紙巾、黑松茶花等，完成五道關卡，還有機會現場抽好禮，最高可獲得1000枚東森幣或禮物卡。

▲「東森好朋友捐血公益日」活動，邀請大家一起挽起袖子踴躍捐血。（圖／東森購物網提供）

迎接春節過年，東森購物網同步推出「金虎年賀新春」消費滿額回饋活動，即日起到2月9日(三)早上10點，全通路累積訂單滿額大方送，最高可享9300枚東森幣回饋。APP下單滿1500即可抽安晴Anqueen 4L觸控氣炸鍋，單筆訂單消費滿888還可抽福袋，最高可拿1688枚東森幣。

台北捐血中心表示，每逢過年，血庫就開始拉紅色警報，主要是春節期間民眾出遊，疫情影響捐血意願，捐血人數明顯減少，再加上天氣寒冷，容易引發心血管疾病，全台重大傷病患大都送往北部就醫等因素，可能造成用血量增加，導致大台北地區的血液庫存量最為緊張，為了９天春節連假的血液供應無虞，東森購物網與台北捐血中心邀請大家一起挽起袖子，踴躍捐出熱血，捐血一袋，就能傳承生命之愛。