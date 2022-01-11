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台大雲林分院開發「醫療專利」時尚運動衣　造福更多洗腎病友

▲臺大醫院雲林分院與華進實業有限公司攜手簽約，打造暨舒適又便利以及兼顧安全的服飾，將研發的“醫療專利”時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福更多透析病友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院與華進實業有限公司攜手簽約，打造暨舒適又便利以及兼顧安全的服飾，將研發的“醫療專利”時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福更多透析病友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

慢性腎衰竭或是急性腎衰竭，需要接受血液透析治療（洗腎）或是腹膜透析（洗肚子），都需裝置透析管路，透析病友常面臨若穿著不合適的服裝而感到不舒服。臺大醫院雲林分院與華進實業公司11日攜手簽約，將研發的醫療專利時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福透析病友。

臺大醫院雲林分院醫師楊豐榮指出，血液透析管路包括短期及長期透析導管及動靜脈廔管，腹膜透析管路而是在腹部安裝腹透析導管。透析管路是透析病友的生命線，是維護健康的重要角色，因此平日照護透析管路要多注意，避免壓迫及拉扯；若是疏忽，有可能引發嚴重的廔管感染甚至破裂的危機，透析管路的功能會影響透析的品質及效果，所以特別需要維護它的安全與衛生。

發明人代表虎尾院區血液透析室林怡岑護理長表示，多功能透析機能服不僅為血液透析的病友設計，也為腹膜透析的病友量身打造，本產品的概念是護理師時常看到透析病人在穿脫衣服上的不方便，總是一再叮嚀要穿寬鬆的衣服，才有辦法將管路大範圍的消毒，以減少導管的拉扯，避免管路滑脫。

▲臺大醫院雲林分院與華進實業有限公司攜手簽約，打造暨舒適又便利以及兼顧安全的服飾，將研發的“醫療專利”時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福更多透析病友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲臺大醫院雲林分院與華進實業公司11日攜手簽約，將研發的醫療專利時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福透析病友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

有鑑於此，團隊護理師們發揮實驗精神，想為病人解決煩惱，一開始便到菜市場買100元的POLO衫做初步的改造，團隊的醫師、護理師經過一次次的討論與修改，再加上腎友的試穿建議，終於有個完美的雛型。能夠幫助透析病友解決血液透析和腹膜透析的基本需求，感到非常有成就感。

華進實業有限公司代表楊淑惠小姐表示，此計畫自2019年3月到雲林與醫護人員洽談製作。從這兩款服裝一開始的討論，一次樣、二次樣到前導測試樣，布商與承製商提供優質的布料、製工技巧，而醫護人員提出臨床經驗，再加上病患穿著後的意見回饋，

命名「醫療專利時尚運動衣」賦予它的是大家共同努力的精神，這款集結護理師們的醫療經驗想法，讓服裝賦予不一樣的意義。華進實業有限公司代表楊淑惠小姐指出，此款服裝會以獨家代理的方式與「腎食堂」合作，此平台為台灣唯一提供腎友善商品的全方位平台。結合理念相同的銷售平台，讓服裝的理念與價值傳遞給有需求的患者 ，一同為改善台灣腎友生活品質努力。

楊豐榮醫師表示，多功能透析機能服，能提供較佳及兼具隱私的開啟範圍，並提供更大的無菌消毒範圍及後續血液透析之作業，同時，兼具有保護病友於非透析期間穿著的隱私，提昇病友之尊嚴，同樣也可用在有人工血管管路的癌症病友的照護上，另外同時發展腹膜透析版本的透析機能服，除了可以提供腹膜透析患者使用，也可以提供腹部手術患者或腹部的袋子加上黏貼式暖暖包，提供更多方的應用。

▲臺大醫院雲林分院與華進實業有限公司攜手簽約，打造暨舒適又便利以及兼顧安全的服飾，將研發的“醫療專利”時尚運動衣─多功能透析機能服技術轉移，造福更多透析病友。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲黃瑞仁院長感謝各位發明人，只要同仁有想法、有創意都會大力支持，身為院長的責任就是創造環境，讓醫師有發揮的空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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