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新北元旦升旗29區國歌響徹雲霄　侯友宜期勉共朝安居樂業邁進

▲新北元旦升旗29區國歌響徹雲霄 侯友宜：共朝安居樂業邁進。（圖／新北市民政局提供）

▲新北元旦升旗29區國歌響徹雲霄，侯友宜期勉共朝安居樂業邁進。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市2022年元旦升旗典禮今（1日）上午8時於市府東側廣場舉辦，市長侯友宜率市府團隊及貴賓出席，由6位全國科展競賽表現優異學生領唱國歌，進行隆重升旗儀式。今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，改以線上直播與市民共迎新年。侯友宜期勉團隊秉持初衷繼續為國效力，共朝安居樂業願景邁進。

因應國際間Omicron變異株疫情擴散，今年新北元旦升旗縮小規模，不開放民眾入場觀禮，改以線上直播與市民共迎新年，會場由三重商工儀隊花式操槍大展精湛槍技揭開序幕，並由板橋高中李騏維、福和國中劉詠豐、蔡文翔、韓佳策，以及蘆洲仁愛國小陳宥潔與劉美岑6位在科學領域表現優異學生擔任國歌領唱人。

▲新北元旦升旗29區國歌響徹雲霄 侯友宜：共朝安居樂業邁進。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市2022年元旦升旗典禮今（1日）上午8時於市府東側廣場舉辦，市長侯友宜率市府團隊及貴賓出席。

侯友宜勉勵並細數這6位學生的優秀表現，李騏維同學鑽研「黏滯流體與固態粒子對馬克士威爾滾輪的物理影響與探討」有成，獲中小學科展物理與天文學科第二名，劉詠豐、蔡文翔及韓佳策以簡易保麗龍箱成功模擬出高速行駛下小貨車後斗空氣流動變化，陳宥潔及劉美岑也發揮探究精神了解電池供電原理，勇奪全國科學探究競賽第一，小小年紀就對科學領域如此用心，難能可貴，未來能為新北這塊土地貢獻心力。

侯友宜表示，今年元旦升旗除板橋主場，各區公所在嚴守防疫規範下，也擇定合適場地同步辦理小型升旗典禮，用國歌唱響雲霄展現熱忱愛國心，象徵今年「旗心打拚‧安居樂業」府區同心的精神標語。

▲新北元旦升旗29區國歌響徹雲霄 侯友宜：共朝安居樂業邁進。（圖／新北市民政局提供）

▲新北市長侯友宜期勉團隊秉持初衷繼續為國效力，共朝安居樂業願景邁進。

民政局長柯慶忠表示，各區升旗典禮在嚴格落實人數管制、實名制並保持社交距離等防疫作為下，順利完成國家慶典；其中，汐止公所邀請榮獲勝求盃全國少棒季軍的汐止國小棒球隊擔任領唱及升旗儀式重任，瑞芳公所規畫知名Saxophone班熱情演出，深坑公所則安排健康操帶動跳，與市民用熱情與活力迎接嶄新一年。

柯慶忠說，新北主場也於官方粉專「新北民政保平安」直播，並串聯「我的新北市」等28局處臉書粉專，網友反應相當熱烈，短短15分鐘的直播瀏覽量達2萬人次，一同留下祝福期許新年。

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