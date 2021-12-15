運冰塊貨車倒車撞漁船　左後輪胎卡船身懸空超驚險

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里漁港今（15日）上午發生一起意外事故！一輛運冰塊的小貨車，在岸邊倒車時，在未注意情況下，倒車不慎撞上漁船，貨車卡在漁船上方未落海，事發當下駕駛及時跳車，但漁船有受損，肇事責任有待相關單位調查釐清。附近民民眾見狀嘖嘖稱奇，直呼「好驚險！就差一點就掉到海裡」。

▲運冰塊貨車倒車撞漁船險落海，左後輪胎卡住船身懸空。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

案發當時一輛載運冰塊的小貨車，在岸邊倒車時，疑似倒車沒有抓好距離，不慎倒退撞到停泊在港口岸邊漁船，導致貨車左後車輪整個卡在船上懸空，漁船的人員見狀嚇了一大跳，趕緊查看漁船受損情況。

岸巡人員趕到現場協助處理，貨車駕駛及時跳車未受傷，並緊急把貨櫃內的冰，卸下減輕貨車重量。拖吊車到場將貨車拖吊上岸，如何處理還待雙方協調。警方趕抵現場，對貨車駕駛實施進行酒測，酒測值為0。

附近民眾見狀嘖嘖稱奇直呼，「好驚險！就差這麼一點就掉到海裡」，好在漁船捆綁穩固且固定，沒有被往外推移。

▲駕駛及時跳車，並緊急把貨櫃內的冰，卸下減輕貨車重量。

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