侯友宜「最美背後靈」加入國民黨！傳將出戰新莊　戴湘儀回應了

▲新北市政府副發言人戴湘儀。（圖／翻攝自戴湘儀臉書）

記者閔文昱／綜合報導

新北市政府副發言人戴湘儀近日加入國民黨籍，她12月31日在臉書分享侯友宜先前對她寫下「勇於挑戰未來、人生才沒有白來」，表示自己將帶著侯友宜給的勇氣和鼓勵，挑戰未來，大步往前走，頗有投入2022 市議員選戰意味。對此，戴湘儀則表示，現階段還是以市政工作為主，「會考量家人、長官的意見後，做出最後決定。」

戴湘儀在臉書表示，加入市府以來，一直抱持著「慢慢做、認真做、好好做，民眾會有感」的心情，跟著像爸爸一樣的侯市長拚市政，而侯友宜就職三周年以來，推動都市更新、市地重劃，把不可能變成可能，「五股垃圾山，塭仔圳重劃，即使遇上疫情，我們也不停下腳步，與整個城市一起邁向新未來。」

▲戴湘儀有「最美背後靈」之稱。（圖／記者林敬旻攝，下同）

戴湘儀指出，回顧這一年的過程中，她眼中的侯市長就像偵探一樣，每天挖掘「市民的日常生活」，從微小細節中，發現市民的需求、解決問題，關心民眾的健康安全和便利，「你在乎的，就是我們重視的。在我眼中，他將外界批評指教，當成提醒和鼓勵，無論挫折有多少，都不斷努力。」

戴湘儀透露，侯友宜常說，好好做事才最重要，「我們希望市民可以發現，整個市府和地方的6萬多名同仁，每天都努力的希望讓新北市400萬市民的生活過得更好。」

戴湘儀分享侯友宜曾對她寫下的「勇於挑戰未來，人生才沒有白來」，表示即將跨越2022年，自己將帶著他給的勇氣和鼓勵，挑戰未來，大步往前走，「好好做事，是我的現在進行式，至於未來的其他可能、新的改變、新的挑戰，我也會勇敢迎接。」

戴湘儀是英國倫敦金士頓大學藝術市場鑑賞碩士畢業，曾任壹電視新聞台記者兼任主播工作，媒體資歷近三年半，過去主跑政治線及台北市政新聞，去年5月加入新北市府團隊，擔任副發言人至今，經常在新北市長侯友宜受訪時在其身後出現，有「最美背後靈」之稱。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘