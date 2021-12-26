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聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓　驚動10警壓制

記者郭世賢／基隆報導

基隆市最高樓層信一路「基隆皇冠」大樓餐廳，25日聖誕夜晚間某公司員工旅遊晚餐，但有位員工因喝太多酒醉「太茫」失控，影響其他進出民眾，警方獲報出動10多警力壓制，送他上樓休息，化解一場醉酒鬧事。

▲聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓 發酒瘋10名警壓制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓，發酒瘋10名警壓制。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆皇冠大樓警衛指稱，該公司員工旅遊晚餐時，有位男性員工因喝醉酒品差，同事不讓他續喝，竟發酒瘋堅持要繼續，因而大小聲發生爭執，渾身酒氣搭電梯上上下下，影響民眾上下樓的安全，警衛勸阻無效，只好報警處理。

警方獲報趕抵「基隆皇冠」大樓，喝醉男子堅稱沒有醉，但有情緒不穩定、講話較大聲之情事，員警隨即通報警力支援；經員警耐心安撫後，男子情緒恢復平靜，由處理員警、導遊及公司負責人陪同返回住宿處所休息。

▲聖誕夜不平靜！員工旅遊男喝茫大鬧基隆最高樓 發酒瘋10名警壓制。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲員警耐心安撫後，男子情緒恢復平靜，由同事合力帶上樓休息。

警方表示，男子是來基隆旅遊的外地公司的員工，聖誕夜在「基隆皇冠」大樓的餐廳喝到酒醉，原通知救護車送醫，經其同事在場勸說，他也未受外傷，由同事合力帶上樓休息，結束這場意外的聖誕夜鬧劇。

基隆警第二分局呼籲，民眾外出餐敘飲宴應考量自身身體狀況，適量飲酒，維護自身及他人安全。

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