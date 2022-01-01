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2022九合一大選「提出最好名單」　朱立倫：年後開始佈局

▲▼國民黨舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」。（圖／記者宋良義攝）

▲國民黨舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」，朱立倫發表談話。（圖／記者宋良義攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨1月1日上午6點半在中央黨部舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」，黨主席朱立倫發表談話時提到，面對年底九合一大選，國民黨將提出最好的團隊，盼贏得2022大選。他會後受訪時也鬆口，預計年後就會開始來佈局，國民黨會以堅定的立場，展現決心跟力量。

朱立倫回任黨主席後首度參加國民黨元旦升旗典禮，比起往年國民黨自辦的升旗，這次特別提早了一個半小時，與總統府同步舉行。媒體詢問是不是要與總統府升旗典禮拼場？朱立倫表示，其實全台大部分都是這個時間舉行升旗典禮，既然是一大早表現朝氣，國民黨也在同一個時間來舉行升旗典禮，表達國民黨的決心跟朝氣。

對於2022年底縣市長選舉的展望，朱立倫表示，今年的新年新希望，當然是希望國民黨能夠獲得民眾更多的支持，面對年底選舉，我們會全力以赴提出最好的名單，「大概年後我們就會來佈局」，他強調，國民黨會以堅定的立場，讓各地都很快的展現出我們的決心跟力量。

針對下週就要投票的中二立委補選，朱立倫說，他等一下就會到台中去，繼續為顏寬恒同志來加油。至於黨中央戰略，朱立倫說，當然是尊重候選人跟尊重在地的聲音，我們是分進合擊，國民黨會配合整個中部、台中市黨部以及顏家的佈局。

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