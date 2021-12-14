警追出16年無名女屍檢體一比對就中　神探許耀彬嘆「真的顯靈了」

▲警追16年無名女屍一比對就中，讓「尋親神探」許耀彬直呼不可思議。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

尋親神探達人許耀彬組長再度出馬，讓16年前台北市馬場町河畔無名女屍，終於有名有姓返家了！許組長今年3月查出可能是廖姓女子，無奈廖女的子女都是領養沒有血緣，查出廖女曾切除子宮，經溝通取得檢體DNA吻合，許組長也不禁感慨說，「一比就中，真的顯靈了！」

台北市馬場町河畔2005年發現一具女浮屍案，當時因無遺留證件及可識別之物，無人認領，由台北市政府火化以「無名女之靈骨」供奉於台北市富德公墓無主納骨塔長達16年之久。

▲16年前台北市馬場町河畔無名女屍，在岸邊被發現身上穿著的上衣。

基隆警第一分局第三組組長許耀彬今年3月初，分析比對，認為真實身分，可能是台北市一名2005年間失蹤的67歲廖姓女子，經通知廖女的兒女到場，並提示當時無名屍解剖發現子宮切除的特徵，家屬直說，「沒錯！我母親也是子宮切除，這具無名屍應該就是我們的母親」。

但準備要比對DNA時，結果子女卻說，他們不是廖女親生的，沒有血緣關係，是領養登記為子女的，且廖女沒有兄弟姊妹，父母也已過世，在世間已無足資比對的檢體。

▲但準備要比對DNA時，結果子女卻說，他們不是廖女親生的。

許耀彬組長靈機一動，想到廖女切除子宮應該在醫院留有檢體，於是多次發函，請求醫院提供檢體供比對，但多次被醫院以病人個人隱私為由，拒絕提供。

案件拖到今年10月，許耀彬告訴家屬已經盡力了，除非廖女顯靈，沒想到，當天醫院主動打電話到基隆警第一分局第三組，恰巧承辦的女警劉侑芸接的，院方表示願意提供廖女檢體。

組長許耀彬和女警劉侑芸隨即拿檢體送法醫研究所果然「BINGO（賓果）！確定比中」，並交家屬辦理撤銷手續。許耀彬說，他只說把事情做好「做功德」，也是他在基隆警第一分局與女警劉侑芸合力完成的最後一件無名屍。

▲讓廖女不再是無主孤魂，可以落葉歸根找到回家的路。

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