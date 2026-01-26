喝太少沒氣魄！4男1女大亂鬥...2醉漢看熱鬧嗆警：穿制服了不起

記者張君豪／台北報導

25日凌晨5時許、北市信義區松山路星光KTV旁超商前，發生聚眾衝突事件。信義分局五分埔所獲報後，立即啟動快打警力趕赴現場處理。警方到場發現侯男（32歲）等3人，與26歲林女及其男友，酒後在超商外發生言語爭執，侯男認為對方刻意喝很少「閃酒沒氣魄」雙方因此爆發口角，演變成推擠肢體衝突。警方到場時，現場仍有多名人員聚集，情緒激動。

▲信義區某KTV外25日凌晨發生聚眾鬥毆事件，警方到場維安逮捕動手醉漢。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

有醉漢在場嗆警「Who are you?、穿制服了不起啦！，不斷干擾警員執法，警員立刻依法實施管束，將醉漢上銬帶回相關人員調查。警方並在陳男身上查獲K他命毒品1包（毛重約1.28公克），依法扣押，偵訊後全案依涉犯刑法聚眾鬥毆罪、毒品危害防制條例及社會秩序維護法和妨害公務等罪嫌，將涉案侯男等4男1女共5人移送台北地檢署偵辦，在旁嗆警的陳男等2人也遭警方依涉犯社維法移送裁處。

信義警方表示：民眾酒後應自制言行，避免因一時衝動引發衝突觸法，警方將持續強化夜間巡邏與快打部署，嚴正取締暴力與毒品行為，以維護市民安全與社會秩序。

