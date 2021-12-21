黑布遮窗自建溫室種186株大麻　落網唬爛「自己要用的」

記者郭世賢／基隆報導

基隆50多歲陳姓男子為自己吸食，竟在位於福一街住處的空房栽植大麻。警方20日晚間接獲線報，進屋起出173株幼苗、13株成株與大批栽培用工具及乾燥大麻花13包（毛重549公克）。警方立刻以現行犯逮捕帶回偵辦，訊後全案將依違反《毒品危害防制條例》移送基隆地檢署偵辦。

▲基隆空屋黑布遮窗種186株大麻，他被逮稱「網學自種」自己施用。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆警第三分局百福派出所20日接獲線報，指稱陳姓男子住於福一街，將其中一間空房改造成大麻栽培場所；分局長呂芳逸指示百福所所長羅軒偉立即率副所長陳維安、警員李國彰、邱國凱、張皓翔趕赴現場查緝，發現陳男為免被外人察覺，利用黑布遮住外窗，且在冷氣團來臨時間，使用電風扇降低大麻氣味。

陳男見狀事跡敗露，只得同意警方進屋搜索，屋內共計查獲13株大麻株、大麻培養盒（含插枝幼苗）17盒（總計173株、其中2株枯黃）、定時器2個、植栽棚架4組、生長燈2組、培養燈1台、溼度計、除濕機、營養液、酸鹼調節液、PH檢測器、乾燥大麻花13包（毛重549公克）、大麻葉等二級毒品事證。

▲警方在屋內起出大麻幼苗及栽植用工具。

陳男向警方供承是透過特殊透過管道取得大麻種子，並在網路學習栽植技巧，但是為自己施用，沒有販售情形；警方認單純自行施用，無需栽培如此大量的大麻，易遭查緝，應是脫罪的說法，後續將持續擴大追查來源及銷售對象。

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