「今年是戰鬥的一年！」　朱立倫元旦談話：堅定黨紀、團結贏得2022

▲國民黨舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

記者楊蕓／台北報導

國民黨1月1日上午6時30分在中央黨部舉辦「中華民國111年元旦升旗典禮」，黨主席朱立倫發表談話時勉勵黨內，今年是戰鬥的一年，對於年底的九合一大選，國民黨會用堅定的立場、用最大的決心提出最好的團隊，盼贏得2022大選，2024年重返執政，重振中華民國。

朱立倫致詞時表示，疫情嚴峻下，大家辛苦了，國際情勢的緊張、兩岸關係的對峙、房價物價的高漲、民生的痛苦、失業的增加，高齡化、少子化的挑戰，以及空污排碳不斷增加、停電、能源缺電以及民進黨種種錯誤的政策、倒行逆施的惡果讓民眾感到痛苦。

對於國際情勢，朱立倫表示，我們應該做和平的促進者，而不是做麻煩的製造者；兩岸關係要以對話代替對抗，要以交流取代交惡，讓兩岸持續和平，秉持黨綱的規定，國民黨堅定的立場能讓兩岸和平、讓下一代幸福，這是我們共同的目標。

朱立倫進一步指出，面對國際，我們永遠是民主、自由堅定的一份子，駐美代表處已經籌設一段時間，不但對美國、對全世界民主國家，我們都是最友善、最民主的政黨，也是大家堅定的夥伴。

朱立倫表示，面對民進黨種種錯誤的政策，有關地方制度法，國民黨堅定支持每一個縣市獲得公平待遇，對於台灣區域重劃要有完整規劃，對於財政收支更要有配套措施，不能大小眼地欺負彰化、竹竹苗地區等各縣市，更不應該虧待已經升格的直轄市；面對憲政議題，不是民進黨一黨之私就能修憲，國民黨提出四大主軸，擴大參政權、權責相符、擴大民主、重視進步議題包括動物權、氣候權等，皆是國民黨堅定的主張；面對民生議題，我們會結合民間大智庫，讓大家關心的高房價、高物價、失業議題、產業轉型議題以及氣候變遷產生能源、碳排放等議題，皆會持續關心，並由智庫結合立法院提出具體的建設性建議。

「今年有很多挑戰，從元旦開始，我們就是戰鬥的一年、就是要有決心的一年、要團結的一年！」朱立倫最後強調，年底最重要的九合一大選，國民黨會用堅定的立場、用最大的決心提出最好的團隊，秉持黨的決心，堅定黨紀，讓我們共同團結在一起，贏得2022年的大選，「大家一起努力，2024年重返執政，重振中華民國！」

國民黨今天舉辦元旦升旗活動，黨主席朱立倫、前總統馬英九、副主席連勝文、中廣董事長趙少康及中常委、黨籍立委出席，一早現場聚集了近百名支持者，在鼓隊開場表演後，6點半進行升旗典禮，接著由馬英九、朱立倫發表新年談話，最後在超馬好手林義傑的帶領下，與現場群眾一起做活力早操。



