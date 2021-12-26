友人爭風吃醋撂人相挺　少年狂毆打對方「蛋蛋」裂傷1cm

▲友人爭風吃醋撂人相挺逞兇鬥狠，少年狂毆對方「蛋蛋」1cm撕裂傷。（圖／示意圖與本案無關／Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

基隆一名劉姓男子今年1月2日晚上接獲葉姓少年求助，表示近日與祈姓少年之女友搞曖昧，相約到基隆某KTV包廂談判，遭祈男及友人毆打，劉男吆喝4名少年攜帶空氣槍、西瓜刀等前往助陣。劉男等人到場刺傷祈男2名友人胸、腹腔，其中1人陰囊撕裂傷。基隆地院近日審結，認定劉男觸犯妨害秩序等罪，判處有期徒刑7月。

據了解，祈姓少年獲知女友與葉姓少年在電話中搞曖昧，祈男心生不滿，今年1月2日18時許，去電嗆葉姓少年並要求於5分鐘內抵達其所在之基隆市某KTV的A10包廂內談判，葉男遭祈男及2名友人毆打，葉男遂透過通訊軟體臉書及電話通知劉男及廖、陳、許等5人請求支援鬥毆，於同日19時許抵達。

▲友爭風吃醋撂人，約到基隆某KTV包廂談判。（示意圖／記者董美琪攝，與本文當事人無關）



劉男等人攜帶空氣鎗、西瓜刀、摺疊刀、板手、信號彈等兇器到場，連同葉男一起至祈男到KTV的A10包廂將門撞開理論，雙方一言不合旋即發生肢體衝突，祈男及身旁2名友人不敵對方人多勢眾，慘遭痛毆。

其中1人頭皮撕裂傷3公分、左前臂撕裂傷約6公分、陰囊撕裂傷約1公分之傷害；另1名則是右側前胸穿刺傷5公分深、右側胸穿刺傷2公分深、右上腹穿刺傷3公分長深達腹腔，導致右側血胸之重傷害。

警方獲報趕抵現場，並扣得空氣槍1把、銀柄西瓜刀1支、扳手1支、折疊刀1支、信號彈1個等物，過程中包廂房門均未關閉，在公眾得出入之場所對祈男等3名少年施強暴，妨害公共秩序與公眾安寧，全案移送基隆地檢署偵查後起訴。

劉男被捕後，則向檢警承認所有犯行，傷害部分雙方達成和解撤回告訴。檢察官偵訊後依公然聚眾施強暴脅迫罪將劉男起訴；少年部份則移交少年法庭審理。

法官審理後認為，劉男以觸犯成年人與少年共同犯意圖供行使之用而攜帶兇器及危險物品在公眾得出入之場所聚集3人以上下手實施強暴罪，判處有期徒刑7月；葉男等5名少年管束處分。

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