元旦國道16路段壅塞！國5「凌晨6時湧車潮」雙向都連塞10小時

▲元旦連假國道車多。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是一年一度的元旦，交通部高公局表示，今日上午國道壅塞路段共6條、下午共10條，其中國5南向6時湧入車潮，估塞10小時、北向14時起車多，估到深夜24時車潮才紓解，建議南向用路人儘量於下午時段出發、北向用路人儘量於上午時段出發。

高公局表示，今日為元旦連續假期第2日，亦為111年元旦當天，預估國道交通量為115百萬車公里，為平日年平均(88百萬車公里)的1.3倍，其中北向交通量可達59百萬車公里，為平日年平均的1.3倍。

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▲元旦國道地雷路段。（圖／高公局）

高公局表示，今日上午重點壅塞路段將出現在國1南向楊梅-新竹、彰化系統-埔鹽系統、圓山-大華系統，國3南向土城-關西、快官-霧峰系統及國5南向南港系統-頭城。

下午壅塞路段則包括國1北向西螺-埔鹽系統、苗栗-湖口、圓山-大華系統，國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪，國5南向南港系統-頭城、北向宜蘭-坪林及國6西向舊正-霧峰系統等。

今日疏導措施包括6-12時國5南港系統南向入口高乘載管制、14-21時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城北向入口高乘載管制；0-12時封閉國1埔鹽系統、國5石碇及坪林南向入口；7-24時，封閉國1埔鹽系統及國3西濱北向入口；7-19時封閉國1虎尾北向入口；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控。

▲元旦國道路況預測。（圖／高公局）