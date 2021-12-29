美FDA：染Omicron快篩結果「不太準確」　偽陰性可能增加

▲PCR篩檢需送實驗室檢驗，而快篩試劑只要在家耗費幾分鐘就能得出結果，但準確性較低。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國食品藥物管理局（FDA）於28日表示，與早期流行的其他新冠病毒株相比，抗原快篩試劑針對Omicron變異株的測試結果可能並不那麼準確，而出現「偽陰性」的情況。

根據《紐約郵報》報導，FDA與美國國家衛生院（NIH）的家庭快篩RADx計畫合作，針對大幅突變的Omicron變異株進行了初步的快篩數據收集與研究，而結果顯示，抗原快篩試劑確實可以檢測出Omicron，但敏感度可能降低，這意味著可能會出現「偽陰性」的狀況。

▲FDA仍然建議使用民眾快篩檢測，並未因此撤回使用授權。（圖／路透）

報導指出，早期研究使用Omicron的加熱非活化（heat-inactivated）樣本測試，發現利用這種方法檢測Omicron的結果與其他變異株有類似的成功，現在正繼續進一步評估使用活病毒的患者樣本進行篩檢的效果，但目前FDA仍將維持授權使用抗原快篩，並敦促快篩陰性卻仍有相關症狀的民眾應進行後續其他篩檢。

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