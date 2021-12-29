南韓Omicron魔王株軍隊現蹤！首傳3人「突破性感染」...症狀曝光

▲南韓軍隊傳出首例Omicron病毒感染者。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓今（29）日上午一口氣通報新增Omicron病毒109例，其中超過一半以上為境外移入，不過Omicron病毒來勢洶洶，恐怕未來將會在南韓取代Delta病毒，成為新冠疫情的主流病毒，而稍早南韓軍方更是首度通報3起感染案例，3人皆已完整接種2劑疫苗、且經過超過2周的時間，屬於「突破性感染」。

根據《韓聯社》，南韓政府與軍方人士稍早證實，位於大田市的國防部直轄部隊出現1名幹部確診、位於京畿道烏山市的空軍某部隊則出現2名士兵確診，3人目前皆出現頭痛等較輕微的症狀，而該3人也是目前南韓軍方首度對外證實感染Omicron病毒的案例。

大田國防部直轄部隊的確診幹部從22日在軍方醫療機關內確診，24日確認感染Omicron病毒；京畿道烏山空軍部隊則有3名士兵在保健所（衛生所）確診後，隔天同部隊的153人在軍方醫療機關內篩檢，4名士兵追加確診，累計共7人確診，其中追加確診的4名士兵中，有2人確定感染Omicron病毒，另2人也在簡易快篩中被判讀感染Omicron病毒，目前正安排進行正式篩檢。

報導指出，由於Omicron病毒傳播快速、感染力強，加上軍隊長期密閉群居的特性，因此不排除病毒在軍隊內已形成「群聚感染」，未來軍方的感染人數只會持續增加。對此，南韓軍方從12月中旬便開始著手進行施打第3劑做為「加強針」，預計明年1月14日能完成所有志願者的預約接種。

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