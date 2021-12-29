從礦工之子到政壇大老！美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

▲ 瑞德於2004年當選參議院少數黨領袖後舉行的記者會。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨籍聯邦參議員瑞德逝世，享壽82歲。身為內華達州貧困礦工之子的他憑著一己努力，一步步成為參院多數黨領袖，並在華府陷入政治僵局時期贏得黨派鬥士的聲譽。

瑞德（Harry Reid）曾是業餘拳擊手，後來擔任內華達州聯邦參議員，在國會兩院服務超過30年。他年輕時加入耶穌基督後期聖徒教會（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，摩門教），最終成為美國公職人員中職位最高的教會成員。

瑞德2007年在民主黨取得參院多數優勢後，成為多數黨領袖。他雖是一名溫和派政治人物，卻在墮胎、環保與槍枝管制等方面與同黨議員意見相左，且經常和共和黨人發生衝突，與反對黨國會領袖關係不睦。

瑞德2004年曾說：「我向來寧願跳舞也不願打架，但我知道如何打架。」

作為多數黨領袖，瑞德在參議院擔任民主黨總統歐巴馬的左膀右臂。儘管遭遇共和黨激烈反對，瑞德依然在2010年協助有「歐記健保」（Obamacare）之稱的平價醫療法（Affordable Care Act）在國會闖關成功。

如同其他國會領袖，瑞德對中國採取堅定的強硬立場。他2011年將訪美的時任中國國家主席胡錦濤稱為「獨裁者」，並拒絕出席款待胡錦濤的國宴邀請，但他稍後意識到自己言語不妥，兩人之後會面進行一番談話，面帶笑容握手合影。

2013年時，共和黨議員阻撓下，參院遲遲無法通過歐巴馬政府對司法和行政部門的人事提名，瑞德因此強勢修改有數世紀歷史的「阻礙議事」（filibuster）規定，唯有參議院審查最高法院法官提名人資格時，議員還是可以使用這項又俗稱「費力把事拖」的策略。

瑞德2015年在家中健身時，意外被運動器材擊傷，肋骨和顏面骨骨折，一隻眼睛也受傷，後來決定不在2016年競選連任，結束長達30年的參議員生涯。

瑞德的死因並未對外公布，不過他2018年5月曾接受胰臟癌手術。

▲ 瑞德在國會大廈的辦公室裡工作的身影。（圖／路透）

瑞德1939年12月2日出生在內華達州小鎮的一個貧窮家庭。他的父親是一名硬岩礦工，高中沒畢業的母親在妓院替人洗衣服，以協助支撐經濟重擔，一家人住在沒有室內管線、熱水或電話的小屋。

瑞德在一次演說中曾表示：「我學到，在美國，你父母的教育程度、宗教信仰、社會地位、膚色或經濟狀況如何，都與你無關。我就是一個例子。如果我做到了，任何人都做得到。」

聽聞瑞德健康狀況「急轉直下」後，美國前總統歐巴馬在推特（Twitter）寫道，瑞德「是一位偉大的參院領袖」，「如果沒有你的鼓勵和支持，我不會成為總統；沒有你的能力和決心，我也無法達成大多數的成就」。

現任總統拜登說，瑞德在擔任參院多數黨領袖期間，協助復甦法案（Recovery Act）闖關成功，以防全國再度陷入大蕭條，協助拯救美國汽車業與平價醫療法和「陶德-法蘭克華爾街改革與消費者保護法」（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）順利通過，協助終結美軍對跨性別者採取的「不問，不說」（Don't Ask Don't Tell）政策，並協助新戰略武器裁減條約（New START）獲得批准。

他說：「我有幸與我國史上一些偉大的參院多數黨領袖共事，瑞德就是其中之一。對他來說，他不是為了獲取權力而努力，而是努力獲取權力為人民做正確事情。」

「願主保佑瑞德，我親愛的朋友和我國歷史上的巨人。」