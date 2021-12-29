　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

從礦工之子到政壇大老！美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

▲▼ 美國民主黨籍聯邦參議員瑞德（Harry Reid）逝世，享壽82歲。（圖／路透）

▲ 瑞德於2004年當選參議院少數黨領袖後舉行的記者會。（圖／路透）

文／中央社

美國民主黨籍聯邦參議員瑞德逝世，享壽82歲。身為內華達州貧困礦工之子的他憑著一己努力，一步步成為參院多數黨領袖，並在華府陷入政治僵局時期贏得黨派鬥士的聲譽。

瑞德（Harry Reid）曾是業餘拳擊手，後來擔任內華達州聯邦參議員，在國會兩院服務超過30年。他年輕時加入耶穌基督後期聖徒教會（Church of Jesus Christ of Latter-day Saints，摩門教），最終成為美國公職人員中職位最高的教會成員。

瑞德2007年在民主黨取得參院多數優勢後，成為多數黨領袖。他雖是一名溫和派政治人物，卻在墮胎、環保與槍枝管制等方面與同黨議員意見相左，且經常和共和黨人發生衝突，與反對黨國會領袖關係不睦。

瑞德2004年曾說：「我向來寧願跳舞也不願打架，但我知道如何打架。」

作為多數黨領袖，瑞德在參議院擔任民主黨總統歐巴馬的左膀右臂。儘管遭遇共和黨激烈反對，瑞德依然在2010年協助有「歐記健保」（Obamacare）之稱的平價醫療法（Affordable Care Act）在國會闖關成功。

如同其他國會領袖，瑞德對中國採取堅定的強硬立場。他2011年將訪美的時任中國國家主席胡錦濤稱為「獨裁者」，並拒絕出席款待胡錦濤的國宴邀請，但他稍後意識到自己言語不妥，兩人之後會面進行一番談話，面帶笑容握手合影。

2013年時，共和黨議員阻撓下，參院遲遲無法通過歐巴馬政府對司法和行政部門的人事提名，瑞德因此強勢修改有數世紀歷史的「阻礙議事」（filibuster）規定，唯有參議院審查最高法院法官提名人資格時，議員還是可以使用這項又俗稱「費力把事拖」的策略。

瑞德2015年在家中健身時，意外被運動器材擊傷，肋骨和顏面骨骨折，一隻眼睛也受傷，後來決定不在2016年競選連任，結束長達30年的參議員生涯。

瑞德的死因並未對外公布，不過他2018年5月曾接受胰臟癌手術。

▲▼ 美國民主黨籍聯邦參議員瑞德（Harry Reid）逝世，享壽82歲。（圖／路透）

▲ 瑞德在國會大廈的辦公室裡工作的身影。（圖／路透）

瑞德1939年12月2日出生在內華達州小鎮的一個貧窮家庭。他的父親是一名硬岩礦工，高中沒畢業的母親在妓院替人洗衣服，以協助支撐經濟重擔，一家人住在沒有室內管線、熱水或電話的小屋。

瑞德在一次演說中曾表示：「我學到，在美國，你父母的教育程度、宗教信仰、社會地位、膚色或經濟狀況如何，都與你無關。我就是一個例子。如果我做到了，任何人都做得到。」

聽聞瑞德健康狀況「急轉直下」後，美國前總統歐巴馬在推特（Twitter）寫道，瑞德「是一位偉大的參院領袖」，「如果沒有你的鼓勵和支持，我不會成為總統；沒有你的能力和決心，我也無法達成大多數的成就」。

現任總統拜登說，瑞德在擔任參院多數黨領袖期間，協助復甦法案（Recovery Act）闖關成功，以防全國再度陷入大蕭條，協助拯救美國汽車業與平價醫療法和「陶德-法蘭克華爾街改革與消費者保護法」（Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）順利通過，協助終結美軍對跨性別者採取的「不問，不說」（Don't Ask Don't Tell）政策，並協助新戰略武器裁減條約（New START）獲得批准。

他說：「我有幸與我國史上一些偉大的參院多數黨領袖共事，瑞德就是其中之一。對他來說，他不是為了獲取權力而努力，而是努力獲取權力為人民做正確事情。」

「願主保佑瑞德，我親愛的朋友和我國歷史上的巨人。」

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
刑事局「警花」淪小三！　讚已婚台商：X完我還能二次上陣
自爆交往9年沒做！　藍營女戰神「前嫩男友」驚人家世曝
4年吸金18億！　正妹直播主等12人遭起訴
正妹治療師比基尼逛大街　鄉民被晃暈：I need help
詐騙假冒「東森寵物雲」徵才　公司嚴正聲明
快訊／立場新聞宣布「立即停止運作」　遣散所有員工
豪送保時捷！超商新年福袋開賣　超狂獎項曝光
最佳連鎖速食店票選出爐！　這間黑馬打敗摩斯漢堡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

佳子公主歡慶27歲生日！甜美燦笑網暴動　成日男夢幻老婆對象

5歲女童神秘失蹤被性侵勒死　爸媽崩潰目睹她陳屍在自家屋頂上

從礦工之子到政壇大老！美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

加州飛機墜毀民宅釀4死　最後「奪命音檔」曝光！飛行員失控慘叫

女力抗俄！烏克蘭擴大「戰時徵兵範圍」　當地婦女真實反應曝光

魁北克擬讓「確診醫護」繼續工作！魔王Omicron發威　醫療瀕崩潰

以為媽媽睡著「嘴巴突然爬出蟲子」　3歲女童求救才發現伴屍2天

確診數「10天狂降38%」！歐美疫情還在燒　南非Omicron高峰已過

南韓Omicron魔王株軍隊現蹤！首傳3人「突破性感染」...症狀曝光

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

佳子公主歡慶27歲生日！甜美燦笑網暴動　成日男夢幻老婆對象

5歲女童神秘失蹤被性侵勒死　爸媽崩潰目睹她陳屍在自家屋頂上

從礦工之子到政壇大老！美民主黨前參議員瑞德逝世　享壽82歲

加州飛機墜毀民宅釀4死　最後「奪命音檔」曝光！飛行員失控慘叫

女力抗俄！烏克蘭擴大「戰時徵兵範圍」　當地婦女真實反應曝光

魁北克擬讓「確診醫護」繼續工作！魔王Omicron發威　醫療瀕崩潰

以為媽媽睡著「嘴巴突然爬出蟲子」　3歲女童求救才發現伴屍2天

確診數「10天狂降38%」！歐美疫情還在燒　南非Omicron高峰已過

南韓Omicron魔王株軍隊現蹤！首傳3人「突破性感染」...症狀曝光

「中共一國兩制淪政治笑話」　民進黨：嚴厲譴責扼殺香港民主自由

小七印明信片！意外釣出「隱藏版服務」　網喊長知識：賺到了

木曜一日系列「哪集無法被超越」？　鄉民推爆它：最頂了

19歲妹聲音沙啞…喉嚨「炸整片菜花田」嚇傻：我沒有性行為

南韓總統大選醜聞連環爆！尹錫悅妻偽造學經歷　謊報擔任副教授

港警凍結《立場》2.1億資產　懷疑「英國開分社」涉勾結外部勢力

刑事局形象大使淪小三！讚已婚台商「居然還能二次上陣」下場曝

染疫者恐變「Long COVID」　醫解析「新冠後遺症」：5類人當心

三立新聞疫情報導未經查證　NCC罰80萬元

機車「後照鏡仰躺」他傻爆眼！　6細節惹笑老司機：太猴了吧

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

國際熱門新聞

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

巨乳妹拍抱騎巨鵰片！3個月後竟遭逮捕

校花AV女優吸毒　手寫信曝光

外媒曝Delmicron變異株現蹤歐美

美飛機墜毀住宅區！　機上4人全數罹難

山羊誕「人面畸形兒」　全身無毛只有2隻腳

孕婦平安夜遭轟8槍頭部中彈　產下腹中雙胞胎身亡

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

日經亞洲爆：中國囤積「全球一半糧食」

泳裝妹拍美照悲劇了　摔坑底「屁股滑出」

快訊／休傑克曼確診　推特宣布感染COVID-19

恭喜金正恩終於有脖子！消風20Kg減肥有成

人妻遭破門抓姦　老公氣瘋狂揍影片曝

美單日暴增逾51萬例創紀錄！　法增18萬例成歐洲最多

更多熱門

相關新聞

加州飛機墜毀釀4死　最後「奪命音檔」曝光

加州飛機墜毀釀4死　最後「奪命音檔」曝光

美國加州一架8人座里爾35式A型噴射機於當地時間27日晚間7時15分左右，聖地牙哥附近艾爾卡洪（El Cajon）地區不幸墜機，飛機掉落民宅區街道後直接解體，機上4人全數罹難，而飛行員最後一段與塔台人員的對話錄音檔如今曝光，其中可以聽見他不斷喊著「該死的」，發出一聲慘叫後即斷了訊號。

美國「130年前時空膠囊」神秘出土　

美國「130年前時空膠囊」神秘出土　

女老師開房教學　帶2學生飯店壞壞

女老師開房教學　帶2學生飯店壞壞

美日韓防長擬1月會談！恐提「台灣問題」

美日韓防長擬1月會談！恐提「台灣問題」

美國20萬兒童確診新冠　住院人數狂飆

美國20萬兒童確診新冠　住院人數狂飆

關鍵字：

Harry Reid北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

溫妮認了交往「億級男友」！

快訊／吳宗憲來了！給鹿希派大擁抱

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

鹿希派將離開台灣！　吳宗憲沉痛證實了

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面