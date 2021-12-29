Omicron太兇「英1天飆萬例」侵120國　1個月打趴Delta變多國主流株

▲全球單日確診數在27日創下144萬例新高，打破去年聖誕假期過後的紀錄。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

原以為即將結束的新冠疫情在2021下半年出現巨大轉折，新變異株Omicron今年11月首度在南非現蹤，短短一個多月擴散至少120國，依據外媒統計，全球累計27萬8732例、52人死亡。截至12月27日，南非、美國、英國、丹麥、葡萄牙等政府均已宣布主要流行病毒株轉為Omicron，其中以英國17.7萬例佔最多，其驚人傳染力連帶讓確診急速竄升，全球單日確診數27日創下144萬例新高紀錄，美國一天暴增51萬例。

Omicron閃電般擴散 各國確診率直線飆！美英德澳以色列出現死亡個案

BBC報導，新變異株B.1.1.529最早11月11日在非洲國家波札那發現，但就在3天後，鄰國南非14日出現全球首例已知感染個案，南非國立傳染病研究所25日宣布確認為全球最新變種病毒，世界衛生組織26日將其命名為Omicron，列入「值得關切」變異毒株。

►最兇變種Omicron傳播多快？ 10大QA一次解惑

然而此後疫情發展迅速，儘管各國相繼針對特定國家實施禁飛令，仍無法全面抵擋Omicron病毒入侵，美國、英國、德國、以色列、澳洲都出現死亡個案，多國爆發社區感染。目前南非、美國、英國、丹麥、葡萄牙5國境內主要流行病毒株已轉為Omicron，依據下表，可見各國當初出現首例確診案例後，確診率直線飆升。

南非

南非歷經今夏Delta疫情單日2.6萬人確診高峰，相關確診數於7月12日這天佔據新增病例的89%，此後疫情趨緩，每日染疫數降至1000例以下，時間持續約1個多月。沒想到11月14日發現Omicron首例後疫情急速惡化，主要流行毒株12月13日轉為Omicron，確診數直線狂飆，單日確診最高突破3.7萬。數據顯示，南非新增確診個案有95%感染的是Omicron。

▼南非受到Omicron疫情影響，病例數激增。（圖／翻攝自Google，點圖可放大）

英國

放眼今夏解除防疫限制的英國，確診數自6月起居高不下，始終在4萬上下徘徊，當時超過9成個案為Delta病毒。但在11月27日出現首例Omicron個案後沒多久，單日染疫數翻倍成長，更在12月13日證實出現首例Omicron死亡個案，衛生安全局接著在同一周承認全境Omicron病例24小時內飆升1萬例，取代Delta成為當地主要流行病毒株。

此後疫情不見趨緩，繼12月24日確診數來到12萬2186例，連續第3天單日新增超過10萬例，依據英國政府12月28日最新通報，單日新增12萬9471例確診，創下新高。

►英國Omicron病例24hrs狂飆1萬宗 倫敦進入「重大事故」狀態

美國

美國11月首見Omicron個案後，依據疾病管制與預防中心12月20日公布的數據，全境Omicron病例大幅增長至73.2%，部分地區更佔90%，顯示Omicron正式取代Delta成為新主要流行病毒株。CNN指，單日新增感染已超過今夏Delta時的峰值，是Omicron擴散指標之一，另據約翰霍普金斯大學最新統計數據，在12月28日這天，全美超過51萬人確診。

►美NIH警告：Omicron如野火蔓延 單日確診「恐破百萬例」創紀錄

▼美國今夏歷經Delta疫情，7月下旬9成以上都是Delta病例，但如今美國單日新增感染已超過今夏Delta時期的峰值。（圖／路透）

葡萄牙

葡萄牙11月下旬被Omicron變異株攻陷，一次出現13例Omicron個案，衛生當局12月25日證實，Omicron變異株已成為境內主要流行病毒株，佔22日確診病例約61.5%。這也是葡萄牙連續第3天單日破萬人染疫，是今年1月份第2波疫情高峰以來首次，目前當局強制要求民眾遠距上班，關閉酒吧與夜店等場所，且國人在室內一律戴口罩。

丹麥

丹麥今年9月起逐步鬆綁防疫限制，是全面解除限制令的第一個歐盟國家，也是歐洲最早被Omicron入侵的國家之一。在11月22日出現首例染疫個案後，光是12月17日一天就通報2550例Omicron確診，佔約當日病例數五分之一。依據約翰霍普金斯大學疫情統計，丹麥11月及12月的新增確診節節攀升，更在12月21日創下單日2萬人確診的紀錄。

►88%成人打完疫苗！丹麥解封2個月爆「第3波疫情」 重推防疫限制

▼丹麥11月及12月的新增確診大幅上升。（圖／翻攝自Google，點圖可放大）

感染Omicron症狀較輕？ WHO：言之過早

南非國家傳染病研究所先前表示，依據現階段資料，當前Omicron浪潮可能更加溫和；當地一份研究也說，儘管對抗Omicron的疫苗防護力較弱，染疫後的症狀較其他變異株還要輕微。然而歐洲疾病預防控制中心15日發布最新風險評估，認為Omicron病毒進一步擴散風險非常高（very high），可能導致更多人住院及死亡。

世界衛生組織首席科學家斯瓦米納坦20日也坦言，Omicron較溫和的說法似乎是根據南非部分地區初步數據得出的結果，但若以早期數據來下定論，認為此毒株比其他變異株都要溫和，是相當不明智的想法，重症患者數量仍有可能多到讓各國醫療體系不堪負荷。

不過好消息是，南非目前似乎已經熬過Omicron疫情高峰，確診患者住院比Delta少80%，感染數大幅降低，自最高峰的單日3.8萬例確診降至21日的單日新增1.5萬人，豪登省（Gauteng）等多地的病例數持續下降。

►Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」 4大QA一次看

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》