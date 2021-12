加州飛機墜毀民宅釀4死　最後「奪命音檔」曝光！飛行員失控慘叫

▲加州一架里爾35式噴射機墜落住宅區後起火,飛機零件殘骸四散。(圖/翻攝自Facebook/James Wall)

記者張寧倢/編譯

美國加州一架8人座里爾35式A型噴射機於當地時間27日晚間7時15分左右,聖地牙哥附近艾爾卡洪(El Cajon)地區不幸墜機,飛機掉落民宅區街道後直接解體,機上4人全數罹難,而飛行員最後一段與塔台人員的對話錄音檔如今曝光,其中可以聽見他不斷喊著「該死的」,發出一聲慘叫後即斷了訊號。

We sympathise with California & affected ones due to Jet crash in San Diego. It’s a hard time & we pray that the families of affected ones hold strong. pic.twitter.com/DwDOIe97GG