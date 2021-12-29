加州飛機墜毀民宅釀4死　最後「奪命音檔」曝光！飛行員失控慘叫

▲加州一架里爾35式噴射機墜落住宅區後起火，飛機零件殘骸四散。（圖／翻攝自Facebook／James Wall）

記者張寧倢／編譯

美國加州一架8人座里爾35式A型噴射機於當地時間27日晚間7時15分左右，聖地牙哥附近艾爾卡洪（El Cajon）地區不幸墜機，飛機掉落民宅區街道後直接解體，機上4人全數罹難，而飛行員最後一段與塔台人員的對話錄音檔如今曝光，其中可以聽見他不斷喊著「該死的」，發出一聲慘叫後即斷了訊號。

We sympathise with California & affected ones due to Jet crash in San Diego. It’s a hard time & we pray that the families of affected ones hold strong. pic.twitter.com/DwDOIe97GG — Team Sarwar (@TeamSarwar) December 28, 2021

根據《每日星報》報導，這段錄音檔來自墜毀的私人飛機中與航空交通管制人員的對話，當時管制人員正在清空17號跑道，準備讓其降落，但飛行員請求轉往27號跑道降落，塔台回覆同意降落27號跑道時，卻發生墜機悲劇。音檔中可以聽見男性飛行員接連大喊好幾聲「該死的」（oh s***!），隨即發出一聲慘叫，音訊就突然中斷，相當令人心驚。

報導指出，這架機組編號N880Z的飛機在距離預訂降落的吉萊斯皮機場（Gillespie Field airport）以東幾英里的地方墜落，機上4人全數罹難，一座房屋被毀，但地面上並無傳出人員傷亡。附近居民表示，飛機墜落後他們聽見一聲巨響，有人看到一道藍色線條劃過天際，接著就看到地面燒出巨大的橙色火球。消防隊長表示，飛機殘骸所剩無幾，「我們沒有找到任何倖存者。」

據美國CBS News 8報導，機上載有2名飛行員與2名護士，其中一名護士的身分已獲證實，是聖地牙哥海岸城市Oceanside剛退休的消防隊長沃德（Joe Ward）的妻子蒂娜（Tina Ward）。當地消防隊也在IG帳號上發文哀悼。