「Omicron是不同疾病」平均住院3天　牛津學者：高死亡率成歷史

▲英國權威學者認為，新冠高死亡率已成歷史。（圖／路透）



記者吳美依／編譯

英國牛津大學醫學系教授、政府顧問貝爾（Sir John Bell）表示，Omicron「和我們1年前看到的不是同一種疾病」，不僅症狀較輕微，較少病患需要輸氧治療，平均住院天數也縮減至3天。他直言，加護病房人滿為患、死亡人數居高不下的恐怖景象，「在我看來，如今已成歷史」。

《衛報》報導，隨著Omicron傳播，英國近幾周住院人數上升。但貝爾指出，自從推廣疫苗施打後，包括Delta、Omicron在內的幾波疫情「重症及死亡率基本上沒有改變」，且過去幾周街道明顯變得冷清，顯示人們「很負責任」保護自己免於染疫。

▲英國政府宣布，今年不再實施額外防疫措施，引發專家反彈。（圖／達志影像／美聯社）



東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學系教授杭特（Paul Hunter）表示，新冠肺炎「是一種不會消失的疾病」，患者最終應該被允許「過正常生活」，就像普通感冒患者一樣。他說明，冠狀病毒通常每年出現新變種，「而這幾乎肯定會發生在新冠身上，也是它將變得像普通感冒的原因。」

英國政府27日宣布，今年不再實施額外防疫措施，讓一些科學家深感憂慮及不滿，甚至形容是疫情爆發以來「科學顧問與立法單位之間的最大分歧」。他們認為，儘管Omicron看似溫和，卻仍具高傳染力，如果沒有採取行動，住院死亡數依然可能飆升，醫護被迫隔離，也將進一步加重醫療體系負荷。專家預測，在最糟情況下，倫敦高達40%醫護恐被隔離。

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