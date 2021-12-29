　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

「Omicron是不同疾病」平均住院3天　牛津學者：高死亡率成歷史

▲▼ 英國疫情／英國力拚疫苗接種，但仍有不少民眾認為疫情大流行只是場騙局。（圖／路透）

▲英國權威學者認為，新冠高死亡率已成歷史。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

英國牛津大學醫學系教授、政府顧問貝爾（Sir John Bell）表示，Omicron「和我們1年前看到的不是同一種疾病」，不僅症狀較輕微，較少病患需要輸氧治療，平均住院天數也縮減至3天。他直言，加護病房人滿為患、死亡人數居高不下的恐怖景象，「在我看來，如今已成歷史」。

《衛報》報導，隨著Omicron傳播，英國近幾周住院人數上升。但貝爾指出，自從推廣疫苗施打後，包括Delta、Omicron在內的幾波疫情「重症及死亡率基本上沒有改變」，且過去幾周街道明顯變得冷清，顯示人們「很負責任」保護自己免於染疫。

▲▼英國疫情,英國,Omicron,新冠,新冠肺炎,世界疫情。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國政府宣布，今年不再實施額外防疫措施，引發專家反彈。（圖／達志影像／美聯社）

東安格里亞大學（University of East Anglia）醫學系教授杭特（Paul Hunter）表示，新冠肺炎「是一種不會消失的疾病」，患者最終應該被允許「過正常生活」，就像普通感冒患者一樣。他說明，冠狀病毒通常每年出現新變種，「而這幾乎肯定會發生在新冠身上，也是它將變得像普通感冒的原因。」

英國政府27日宣布，今年不再實施額外防疫措施，讓一些科學家深感憂慮及不滿，甚至形容是疫情爆發以來「科學顧問與立法單位之間的最大分歧」。他們認為，儘管Omicron看似溫和，卻仍具高傳染力，如果沒有採取行動，住院死亡數依然可能飆升，醫護被迫隔離，也將進一步加重醫療體系負荷。專家預測，在最糟情況下，倫敦高達40%醫護恐被隔離。

外媒驚曝「Delmicron變異株」現蹤　是歐美疫情海嘯禍首

Omicron走向疫情終點？科學家預測「病毒漸失威力」　4大QA一次看

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►Jo Malone香水打折了！低至1452元快搶

ET快訊
借150萬千萬宅被騙過戶　一家7口被轟出門！枕頭奶瓶丟街邊
Sandy聽見鹿希派呼麻：氣瘋了！　自責「沒把弟弟帶好」
快訊／吳宗憲當眾訓話「給最後機會」　鹿希派哽咽說不下去
快訊／疫苗地圖上線！　「台北出現台南診所」
快訊／吳宗憲突現身！　鹿希派記者會開到一半…給兒大擁抱
南科焦屍竟是恐怖兇殺！　男遭砍死「雙載運屍」縱火燒
快訊／國道1號翻覆車禍！　回堵4公里
LIVE／鹿希派呼麻後首現身！　吳宗憲氣到放話不來
快訊／漢翔爆炸「釀1死6傷」　市府緊急勒令停工
快訊／漢翔爆炸「1人送醫不治」！　董事長發話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國南北戰爭「130年前時空膠囊」神秘出土　埋藏李將軍雕像底座中

大阪首例Omicron群聚感染！安養中心5人染疫　魔王變種煞不住

「Omicron是不同疾病」平均住院3天　牛津學者：高死亡率成歷史

2021十大國際新聞盤點　塔利班重掌阿富汗政權、中美新冷戰元年

29歲女師熱心「開房教數學」　帶2名16歲學生飯店壞壞下場曝光！

南韓疫情稍降溫！「這原因」卻導致Omicron病例暴增　當局不敢大意

喪屍松鼠闖入小鎮瘋狂嗜咬　「48小時18人見血」居民怕到不敢出門

南韓外長坦承：北京冬奧恐難已成為改善兩韓關係的契機！

狠母從23樓推下！日9歲男童入住2小時後　詭異陳屍旅館大門

孕婦沒打疫苗染疫！　孩子一出生便昏迷「沒機會抱孩」重症離世

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

她住1晚「原價近3萬」超雷溫泉館　枕頭有髒汙...與蜘蛛、蛞蝓齊泡湯

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

拖鞋小弟「走溼答答樓梯」大滑倒　換完衣服又摔！動作像複製貼上

被插隊氣瘋怒朝對方吐口水引戰　2人互毆他倒地轉身抄球棒逆轉！

客開條件「月給20萬+房車」包養　20歲酒店妹秒拒絕：年紀差太多

美國南北戰爭「130年前時空膠囊」神秘出土　埋藏李將軍雕像底座中

大阪首例Omicron群聚感染！安養中心5人染疫　魔王變種煞不住

「Omicron是不同疾病」平均住院3天　牛津學者：高死亡率成歷史

2021十大國際新聞盤點　塔利班重掌阿富汗政權、中美新冷戰元年

29歲女師熱心「開房教數學」　帶2名16歲學生飯店壞壞下場曝光！

南韓疫情稍降溫！「這原因」卻導致Omicron病例暴增　當局不敢大意

喪屍松鼠闖入小鎮瘋狂嗜咬　「48小時18人見血」居民怕到不敢出門

南韓外長坦承：北京冬奧恐難已成為改善兩韓關係的契機！

狠母從23樓推下！日9歲男童入住2小時後　詭異陳屍旅館大門

孕婦沒打疫苗染疫！　孩子一出生便昏迷「沒機會抱孩」重症離世

台股續創新高！指數漲51點收在18248

看完夜景投宿摩鐵...趁她洗澡襲胸想硬上！色男下場曝

LIVE／疫苗地圖今上線「接種資訊一次查」　陳時中最新說明

診所開幕「預約送禮」詐領補助　原是中醫師不懂系統瞎搞惹禍

Sandy聽見鹿希派呼麻：氣瘋了！　「自責沒把弟弟帶好」吳宗憲二次緊擁

17.7萬台人在陸接種疫苗　BNT全年累計到貨1333萬劑

台電、中油各出8千萬改建動物園　陳其邁被酸「5億市長」發聲了

美國南北戰爭「130年前時空膠囊」神秘出土　埋藏李將軍雕像底座中

吳宗憲當眾訓話鹿希派！　此生最痛恨毒品：阿公阿嬤聽到會有何感

法鬥經過餃子館「跟風排隊」不肯離開　整隻被架走...舉雙手投降

瑞莎遭家長指控斂財「8選手集體解約」　挺31週孕肚心碎：我不收費教所有孩子

國際熱門新聞

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

巨乳妹拍抱騎巨鵰片！3個月後竟遭逮捕

校花AV女優吸毒　手寫信曝光

外媒曝Delmicron變異株現蹤歐美

美飛機墜毀住宅區！　機上4人全數罹難

山羊誕「人面畸形兒」　全身無毛只有2隻腳

孕婦平安夜遭轟8槍頭部中彈　產下腹中雙胞胎身亡

日經亞洲爆：中國囤積「全球一半糧食」

母女3人「共享老公」每晚輪流睡

泳裝妹拍美照悲劇了　摔坑底「屁股滑出」

快訊／休傑克曼確診　推特宣布感染COVID-19

人妻遭破門抓姦　老公氣瘋狂揍影片曝

美單日暴增逾51萬例創紀錄！　法增18萬例成歐洲最多

SpaceX星鏈2度險撞中國太空站　網民痛批馬斯克

更多熱門

相關新聞

消防員獎勵金縮水　她批柯言而無信

消防員獎勵金縮水　她批柯言而無信

從新冠肺炎疫情至今，台北市消防局原本針對載送新冠肺炎確診者，給予每案5000元獎勵金，但國民黨台北市議員徐巧芯29日踢爆，自5月本土疫情大爆發後，獎金停止發放，甚至調降獎金為3000元，引發基層消防不滿，質疑台北市長柯文哲言而無信。

2021十大國際新聞：美國撤軍阿富汗、中美新冷戰元年

2021十大國際新聞：美國撤軍阿富汗、中美新冷戰元年

南韓新冠疫情稍降溫！Omicron病例卻暴增

南韓新冠疫情稍降溫！Omicron病例卻暴增

孕婦沒打疫苗染疫　沒機會抱孩便離世

孕婦沒打疫苗染疫　沒機會抱孩便離世

破口轉朝孩幼童　2022還是病毒年

破口轉朝孩幼童　2022還是病毒年

關鍵字：

Omicron變種病毒新冠病毒新冠肺炎世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

陳玉珍情路坎坷　自爆9年沒做愛背後原因

直擊《木曜》溫妮當街激吻熊抱！

王子、郭雪芙爆熱戀「IG同步發聲」

直擊王子路邊「激吻撫摸郭雪芙」

郭雪芙、王子驚爆熱戀！

陳松勇料到會爭產：爸爸保護妳

「同志天菜」主持人爆9年婚變！

溫妮認了交往「億級男友」！

蝦皮店到店「取消0元免運」！網見價格笑了：還是賺

張庭夫妻出事爆26億資金遭凍結　林瑞陽首發聲

一線主播搞車震　驚天八卦嚇歪許聖梅

陳松勇二弟氣「從來不講哥哥狀況」！對遺產沒半句話

狠愛演牛排影片被指像艾莎門　親上火線反駁

人妻太寂寞「求尪納妾」他連娶3個

綜藝天王星二代家教大比拼！

更多

最夯影音

更多
大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離

大車司機拍攝駕駛視野曝死角區　見多處遮蔽...誠心呼籲：請遠離
吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

吳念真悼陳松勇吐「四大福氣、兩虧欠」　看護Yule淚憶「爸爸」：他對我很好...

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

水鹿「遭4流浪狗追趕」直衝民宅　屋主喝斥驅趕！牠嚇到腿軟急逃竄

《華燈初上》危機篇預告

《華燈初上》危機篇預告

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

百萬名車國5亂飆鬼切狂逼車！　受害駕駛趕殯儀館：擋白事會衰

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面