女學生逛大賣場「遭拖進男廁性侵」！　噁狼判決出爐掀全網公憤

▲ 少女逛大賣場慘遭性侵。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓世宗市一家大賣場傳出一起恐怖事件，一名男子接連尾隨騷擾陌生的女學生，接著還將一名少女拖進男廁性侵，事後承認所有罪嫌，並交出75份悔過書，一審獲判緩刑4年，判決結果引發公憤。

《韓聯社》報導，這起事件發生在今年夏天，28歲男子在這家大賣場接連尾隨二名十幾歲的未成年女學生並加以性騷擾，接著在賣場內四處徘徊，盯上另一名正在購物的十幾歲女學生，馬上將她拖到男廁後性侵。女學生試圖反抗，但仍無法逃出男子魔爪。男子被控對素未謀面的未成年者犯下性侵罪，部分犯行也被賣場內監視器拍下，一審卻獲判緩刑，引發爭議。

男子被依違反兒少性保護相關法律等嫌疑起訴，一審審判過程中承認所有罪嫌，並交出75篇悔過書。大田地方法院刑事法庭日前宣判男子4年有期徒刑，但緩刑4年，並要求他接受40小時的性暴力治療課程，且7年內不得於兒少相關機構就業。

法官表示，大白天在公共場合性侵正在逛街的受害者，罪責重大，但被告表現出反省的態度，且犯案過程中使用的暴力程度不重，加上此前並無刑罰前科，受害者與被告達成協議後也懇求法官輕判，綜合上述原因才會下此判決。

檢方不服判決，隔天便提出抗訴，認為儘管受害者懇求輕判，考慮到被告犯下的罪行，一審判決仍過於寬大。

判決結果透過媒體曝光後掀起南韓網友公憤，留下破千則留言怒罵，「看來寫100篇悔過書就會無罪釋放了」、「他是對女學生犯罪，悔過書卻是寫給法官看的」、「比起犯人，我更好奇法官在想什麼」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》