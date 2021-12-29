駐沖繩美軍爆大規模群聚！　近半數都是Omicron

▲漢森基地確診案例中有半數確定是感染Omicron。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

駐沖繩美軍「漢森基地」爆出新冠肺炎大規模群聚感染，一名在該基地工作但沒有海外旅遊史的日籍男性確診，事後經基因定序確定為Omicron案例，因此遭懷疑漢森基地恐怕已經引發Omicron群聚。外務省稍早宣布，經美方通知，此次染疫的美軍中有47%確定感染的就是Omicron變異株。

根據《時事通信社》報導，外務省29日宣布，駐沖繩美軍「漢森基地」的新冠肺炎確診患者中，經基因定序，有47%是感染Omicron變異株，接近5成。據悉，由於美方以「保障個人資料」為由，堅持不肯將染疫美軍的檢體交由日方代為檢測，因此這次的結果是由美方實施後，再將結果告知駐日美軍。

根據《朝日新聞》報導，漢森基地的這波群聚感染已經累計277例確診，而基地外可能已經出現Omicron社區傳播。據悉，那霸市一名沒有海外旅遊史的60多歲運輸業男性也確定感染Omicron。他在20日出現發燒症狀，因此前往醫院就診，22日確診。

經基因定序後，該名男子28日確定是感染Omicron變異株。由於他的移動路徑只有公司和住家，未曾前往其他地方，無法確認感染途徑，因此這也是沖繩縣出現的首例Omicron社區感染案例。據了解，該名男性已經完成2劑疫苗接種。

事實上，早在漢森基地首次爆出有日籍工作人員感染Omicron變異株時，沖繩縣政府就已嚴正要求漢森基地配合進行基因定序。但美軍卻表示，目前駐日美軍基地中並沒有可以進行基因定序的器材，為了保護個資，如果有必要基因定序，必須將檢體送回美國分析，拒絕將檢體交由日方檢測。

美軍表示，如果將檢體送回夏威夷檢測，至少需要2週的時間結果才會出爐，對此，沖繩縣政府收到相關回應，隨即要求美軍盡快進行基因定序，同時禁止漢森基地的相關人員外出。知事玉城丹尼則是再度嚴厲要求美軍，包含政府與部隊指揮官在內，都應該採取嚴正的防疫措施。

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