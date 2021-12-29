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佳子公主歡慶27歲生日！甜美燦笑網暴動　成日男夢幻老婆對象

▲▼日本佳子公主。（圖／宮內廳）

▲日本佳子公主歡慶27歲生日。（圖／宮內廳）

記者王佩翊／綜合報導

日本佳子公主29日歡度27歲生日，而宮內廳也照慣例釋出一系列照片，只見佳子公主身穿寶藍色大衣、配上浪漫長捲髮，同時罕見露出額頭，加上甜美笑容，瞬間引發網友暴動。據悉，氣質溫柔、長相甜美的佳子公主一直以來都是日本男性的夢幻老婆對象之一，不過由於先前小室真子與小室圭鬧出的家庭醜聞，也讓網友好奇究竟是怎樣的人才可以成為駙馬爺。

▲▼日本佳子公主。（圖／宮內廳）

▲佳子公主身穿姊姊小室真子的洋裝。（圖／宮內廳）

日本秋篠宮文仁親王的次女佳子公主29日度過27歲生日，不過由於外公川嶋辰彥才剛過世沒多久，母親紀子妃仍在服喪，因此這次生日並沒有舉辦相關慶祝儀式。而這也是佳子公主在姊姊小室真子出嫁後迎來的首次生日，因此在宮內廳釋出的照片中也罕見地只出現她一人的身影。

▲▼真子公主,小室真子,佳子公主。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼小室真子與佳子公主感情深厚。（圖／宮內廳、達志影像／美聯社）

▲▼日本佳子公主。（圖／宮內廳）

由於小室真子的婆家醜聞鬧得沸沸揚揚，因此外界十分關注已近適婚年齡的佳子公主會選擇什麼樣的對象。據悉，文仁親王與紀子妃原本對於女兒們的戀情皆採開放式態度，讓女兒自由戀愛，也沒有特地進行身家調查，怎知在小室真子宣布訂婚後，小室圭一家竟爆出一系列醜聞。

有傳聞指出，佳子公主其實早就有交往多年的男友，但是礙於姊姊還未出嫁因此一直沒有公開，隨後小室圭與母親小室佳代又引發國民反感，導致佳子公主的婚事也備受影響，文仁親王與紀子妃對於佳子公主的結婚對象也將嚴加把關，決不容許相同事件再度發生。

儘管如此，網友們還是不免好奇究竟是什麼樣的男人才能成為佳子公主的「理想夫婿」。有網友分析了三大條件，分別是要有固定工作、不能有金錢糾紛以及不能有大餅臉，然而這三個條件看起來似乎都是在針對小室圭，畢竟他一項都沒有符合。

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