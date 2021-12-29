南韓總統候選人尹錫悅：韓國人討厭中國　不滿文在寅政府「親中」

▲南韓「國民力量」總統候選人尹錫悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「國民力量」總統候選人尹錫悅昨（28）日前往首爾汝矣島某飯店參加駐韓美國商工會議所懇談會時表示，雖然現任（文在寅）政府的政策偏頗中國，然而韓國民眾、特別是大部份的青年都「討厭中國」。此番談話引起爭議，敵對陣營、共同民主黨表示，對尹錫悅的談話感到啞然失色。

根據《韓聯社》，當時有人在現場提問，表示南韓出口量的25%流向中國，此恐怕引發貿易依存度特別偏向某特定國家的疑慮；對此尹錫悅補充表示，「過去並非如此，其實中國人、特別是大部份的中國青年也非常討厭韓國。」

尹錫悅說明，「當南韓、美國、日本維持穩定的合作關係來共同應付中國時，雙方對彼此都有好感，在各種事業與文化領域合作上都能取得良好的成果，兩國（韓、日）兩國國民對彼此都有好感。然而自從（文在寅）政府上任以後，其政策上特別偏袒中國，雖表面上解釋是扮演仲裁美中兩國之間的角色，但是最後卻以惡劣的關係（應指韓美兩國）告終。」

共同民主黨選舉對策委員會發言人姜仙祐（강선우）對此發表評論，「尹錫悅『1天1失言』還不夠，如今其失言的程度甚至超越國界！不知道是夠勇敢、還是無知，竟然將國與國之間的關係，簡化為『誰討厭誰』如此低水準的評論，我不禁感到啞然失色，竟然有總統候選人將國際關係的概念單純簡化致如此地步。」

另外，尹錫悅也在言談中透露出對日韓關係惡化的不滿，表示文在寅政府上任以後有意破壞日韓關係。

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