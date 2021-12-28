古坑華山咖啡業者推熱紅酒飲品　微甜帶酸溫暖身體

▲古坑鄉華山咖啡專區業者推出熱紅酒DIY，讓前往賞夜景、過夜跨年的遊客，除了咖啡之外有新選擇。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者李政遠／雲林報導

雲林古坑鄉為台灣咖啡主要生產鄉鎮，華山的咖啡專區是夏季喝咖啡賞夜景最佳地點，每年吸引許多遊客到古坑坑品茗香濃台灣咖啡。進入冬天華山咖啡專區的複合式餐廳業者，除了有熱騰騰的火鍋料理外，並推出在地口味的「熱紅酒」飲品，來一杯喝起來微甜帶酸，又有濃濃香味，讓你在寒冷天氣身體暖暖的。

為讓遊客在寒冷氣溫到古坑華山旅遊，除了咖啡系列飲品可選擇外，古坑華山維也納複合式餐飲將歐洲國家每年冬天聖誕節必喝的傳統飲品熱紅酒，採用在地生產柳丁、檸檬等水果加上虎尾糖廠生產的二砂糖調煮出，大眾喜愛的口感，香料、柑橘水果、甜度，可以讓消費者DIY調煮自己喜愛口味。

▲業者推出在地口味的「熱紅酒」飲品，來一杯喝起來微甜帶酸，又有濃濃香味，讓遊客在寒冷天氣身體暖暖的。（圖／記者蔡佩旻攝）

咖啡業者徐毓涵表示，熱紅酒是歐洲冬天暖身、養生的最佳飲品，店中推出的熱紅酒香料則有八角、綠荳蔻、月桂葉等，以二砂糖先下鍋拌炒至香氣竄出，再倒入半瓶紅酒煮沸，再放入切塊蘋果、柳丁片轉小火慢煮讓水果香甜入味，最後在紅酒杯中放入檸檬片、新鮮薄荷，當溫熱的紅酒倒入杯中就完成充滿樸鼻香氣、入口微甜帶酸的熱紅酒飲品了。

▲古坑華山維也納複合式餐飲推出歐洲國家每年冬天聖誕節必喝的傳統飲品熱紅酒，讓遊客在賞夜景時藉以暖身。（圖／記者蔡佩旻攝）

徐毓涵說，會推出熱紅酒飲品，主要是讓到雲林古坑鄉華山咖啡專區旅遊的遊客，多一項選擇，冷冷天氣煮一鍋熱紅酒喝暖暖身子，有有種浪漫的氛圍，舒暢在山林間體驗大自然之美，除百萬夜景盡收眼底充滿愜意，喝酒不開車，遊客可選擇於附近民宿住宿，隔日清晨欣賞華山晨曦。

徐毓涵提到，因配合遊客欣賞劍湖山跨年煙火等活動，12月31日跨年當天營業時間將延長營業時間逾凌晨3點。

▲雲林古坑鄉為台灣咖啡主要生產鄉鎮，華山的咖啡專區是夏季喝咖啡賞夜景最佳地點。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲熱紅酒是歐洲冬天暖身、養生的最佳飲品，店中推出的熱紅酒香料則有八角、綠荳蔻、月桂葉等，以二砂糖先下鍋拌炒至香氣竄出，再倒入半瓶紅酒煮沸。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲在紅酒杯中放入檸檬片、新鮮薄荷，當溫熱的紅酒倒入杯中就完成充滿樸鼻香氣、入口微甜帶酸的熱紅酒飲品了。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑華山維也納複合式餐飲業者徐毓涵說，會推出熱紅酒飲品，主要是讓到雲林古坑鄉華山咖啡專區旅遊的遊客，多一項選擇，提醒遊客喝酒不開車，遊客可選擇於附近民宿住宿，隔日清晨欣賞華山晨曦。（圖／記者蔡佩旻攝）





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