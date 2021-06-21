　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲林華山咖啡專區封閉歇業收入掛零　業者淚喊：有條件開放

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

全國三級警戒在19日滿一個月，雲林縣古坑華山咖啡專區50多家咖啡廳、土雞城、複合式餐廳、民宿，因應全國新冠肺炎（COVID-19）疫情，從5月15日自動提前實施第三級警戒標準，專區業者全面歇業，呈現封閉狀態零收入，經過一個多月，本土疫情雖稍緩，等不到解封；業者說，現在如座椅待斃，盼能有條件解封，才能繼續維生。

雲林縣古坑鄉被譽為台灣咖啡的故鄉，年產約58公噸咖啡生豆，古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈，還能加碼欣賞隔海的澎湖煙火，不僅攝影玩家愛獵景，情人更視為感情加溫聖地，雲149縣道咖啡公路每逢假日，吸引鄰近縣市民眾前來遊玩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲咖啡專區業者表示，特有的美景當然無法外帶，配合防疫規定暫時歇業，苦撐一個多月，根本沒收入，只盼疫情快退散，才能維持生計。（圖／華山維野納複合式餐飲提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒，重創全台餐飲、零售、觀光等內需消費，雲林縣古坑華山咖啡專區也不例外，除了當地居民進出，沒有任何遊客造訪，專區呈現封閉情況，入夜後看不到店家的招牌燈及五彩繽紛的情境燈，只有紡織娘及夜蟲鳴叫聲。

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑鄉華山觀景咖啡廳業者趁歇業進一步設計裝潢用餐空間，期待疫情緩解快點解封迎接客人。（圖／記者蔡佩旻攝）

咖啡專區業者表示，尤其在下過午後陣雨的傍晚，到華山欣賞山下萬家燈火更為凗燦，三級警戒嚴禁內用，只能外帶，也禁止戶外飲食，特有的美景當然無法外帶，配合防疫規定暫時歇業，等待解封，重新開張營業，想不到三級警戒一延再延，苦撐一個多月，根本沒收入，只盼疫情快退散，才能維持生計。

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲復古的鎢絲燈搭配山景、夕陽，餐廳業者逆向操作增加裝潢，希望讓喜歡華山的遊客有新體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

華山產業促進會理事長徐毓涵表示，華山咖啡區有50多家咖啡廳、土雞城、複合式餐廳、民宿業者，配合三級警戒，採取暫時營業，業績直接掛零，所造成的衝擊更甚去年，業者對紓困補助申請，該怎麼填表也不會，要準備那些資料也不清楚，希望相關單位能派員協助幫忙。

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲華山維野納複合式餐飲業者趁歇業進一步設計裝潢用餐空間，將原本的一間式大空間分區分隔，未來有利於防疫追蹤。（圖／記者蔡佩旻攝）

徐毓涵指出，現在業者利用這期間，充實店內設備，或進行景觀美化外，結合在地咖啡、柳丁、竹筍等食材做出美味的創意料理，讓每家咖啡業者推出特色美食，也增加以推廣華山生態，期待6月28日三級警戒屆滿後，有條件解禁餐廳內用規定，人數控管業者督願意配合，讓遊客感受不一樣的台灣咖啡故鄉。

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲華山維野納複合式餐飲業者將原本的一間式大空間分區分隔，並設置獨立空調。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以往吧檯內忙碌的已景象許久不見，歇業的場景宛如按下暫停鍵。（圖／記者蔡佩旻攝）


►Her今天推出「東元廣角吸入式捕蚊燈」

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►國3雲林古坑段白車撞護欄翻滾成廢鐵　駕駛一度受困

►閃車切到他路狂喊對不起…BMW男暴怒逼殺「掏棒砸車」狠樣全被錄

►浪漫台3線也淹水了！雲林野溪暴漲驚現黃泥瀑布　緊急封閉3車道

►雲林開第一槍！殯葬人員列優先打疫苗名冊　6497名鄰長也納入

►車窗都破了！民眾直擊警圍捕超驚險　涉毒嫌犯逃1日落網罪加2條

ET快訊
今增20死2人僅50多歲　1人打疫苗猝死「解剖確定染疫」
快訊／打疫苗後死亡3天通報58例　新增個案詳情曝光
快訊／疫情釀569人死亡　台北市議會全體默哀1分鐘
今增75例本土「新北38例最多」　各縣市分佈曝光
快訊／今本土病例+75　增20死
新版「十大接種順序」出爐　孕婦、50歲以上入列
LIVE／北市疫情連環爆還能「微解封」？　陳時中最新說明
日月潭17天「變回仙境」縮時影片曝！　從乾涸到逼近滿水位
北農+士林群聚感染　他開嗆柯文哲：全台陪台北市坐牢
快訊／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫
北市公布12區確診數！萬華、士林數字上升　與2群聚有關
汪小菲被離婚隔2周罕見發文！　突冒「反常舉動」

宜得利家居年中慶滿二千送二百

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

本土+75掉回雙位數！「13縣市+0」陳時中：口罩要戴好　1圖看分佈

今增20死「2人僅50多歲」　1人打疫苗猝死「解剖確定染疫」　

快訊／打疫苗後死亡3天通報58例！　新增個案詳情曝光

勞動部嚴訂「移工雇主2大規範」　違規最重廢止聘僱許可！

雲林華山咖啡專區封閉歇業收入掛零　業者淚喊：有條件開放

種下美學種子！力晶文化基金會邀偏鄉學童賞「奈良美智特展」

今增75例本土病例「新北38例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／再增20死！今本土病例+75　確診數掉回兩位數

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐　孕婦、50歲以上入列

85歲翁斷氣後鬼門關前救回　89歲嬤打疫苗7天後家中昏倒猝死　

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

萌娃被媽親臉頰「幸福到燦笑」　爸爸一親秒爆哭：不要碰我啦

遇疫情葡萄銷不出...果農低價求售　擔心腐爛浪費「剩下忍痛餵雞鴨吃」

赤膊男不戴口罩騎車外出遭攔！　辯稱「去山上游泳」警當場開罰

舒淇「20年前沒跟馮德倫在一起」：看不上他！　「合作劉德華.金城武...」吐槽：輪得到他嗎XD

神隊友！醫護缺「PAPR呼吸器」　賈永婕霸氣砸5百萬捐贈146台

本土+75掉回雙位數！「13縣市+0」陳時中：口罩要戴好　1圖看分佈

今增20死「2人僅50多歲」　1人打疫苗猝死「解剖確定染疫」　

快訊／打疫苗後死亡3天通報58例！　新增個案詳情曝光

勞動部嚴訂「移工雇主2大規範」　違規最重廢止聘僱許可！

雲林華山咖啡專區封閉歇業收入掛零　業者淚喊：有條件開放

種下美學種子！力晶文化基金會邀偏鄉學童賞「奈良美智特展」

今增75例本土病例「新北38例最多」　各縣市分佈曝光！

快訊／再增20死！今本土病例+75　確診數掉回兩位數

10類人可打疫苗！新版「接種順序」出爐　孕婦、50歲以上入列

85歲翁斷氣後鬼門關前救回　89歲嬤打疫苗7天後家中昏倒猝死　

北農45人群聚染疫　柯文哲：普篩老半天不如暴力性處理

本土+75掉回雙位數！「13縣市+0」陳時中：口罩要戴好　1圖看分佈

丫頭10副業全受衝擊！嘆「每天營業額負成長」：還能苦撐多久？

今增20死「2人僅50多歲」　1人打疫苗猝死「解剖確定染疫」　

6款「牛奶淡粉小家電」宅在家必買！KITTY電鍋擺在廚房心情就好

旺季變淡季！台東住宿率剩2成　業者：大家都在等6／28解封

家戶查訪赫見嬌客！穿山甲捲伏車底　警攜米袋助脫困

快訊／打疫苗後死亡3天通報58例！　新增個案詳情曝光

銀行挺企業「不限紓困戶」　貸款本金可展延到明年底！

麥克米倫扶正主帥　史上3次季中換帥闖分區冠軍最終都奪冠

女友生日他買花「停車場給驚喜」 撞見交纏畫面哭了...頭頂綠綠der

生活熱門新聞

醫：6/28不會降回二級了

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

這類人打噴嚏次數增　醫：恐是染疫症狀

護目鏡不戴不行！他分享「搭車恐怖經歷」曝原因

天天包裹地獄　物流員工眼神死

陳時中：不規劃縣市解封　低風險場域擬鬆綁

快訊／再增20死！今本土病例+7

吳宗憲要告　安和里長：一字不改

頭痛到眼前一片黑！她曝「莫德納第二劑」最折磨

「低風險場域」可望鬆綁！商業場所擬4條件微解封

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

3級警戒何時解封　陳其邁揭2指標

大師預言疫情「這天」過後好轉

更多熱門

相關新聞

LIVE／柯文哲赴台北市議會備詢

LIVE／柯文哲赴台北市議會備詢

新冠肺炎疫情延燒，台北市議會在中央5月16日宣布，雙北防疫警戒升至第三級之後，一路延會到6月20日，並於6月21日下午2時審查北市府總預算，而台北市長柯文哲也將親自到議會備詢，由《ETtoday新聞雲》全程直播。

即／北農45人染疫！高雄近百名接觸者通知採檢

即／北農45人染疫！高雄近百名接觸者通知採檢

即／陳屍大樓廁所…萬華男身分曝光！

即／陳屍大樓廁所…萬華男身分曝光！

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

即／高雄早餐店老闆「解隔5天確診」　家族6人染疫！

為孩冒染疫風險　裝潢業師傅沒收入只能跑工地

為孩冒染疫風險　裝潢業師傅沒收入只能跑工地

關鍵字：

疫情三級警戒新冠疫情疫情社區感染雲林防疫升級古坑鄉華山風景區夜景

讀者迴響

熱門新聞

獨／今確診跌至2位數　三級警戒擬延續「開放低風險場域」

正妹網紅靠辣照吸40萬粉！　「原況功能」洩真面目

向佐突開罵蔡英文「舔狗」！

47歲童仲彥認了「拍A片當男優」

印度神童新預言：今起慎防新一波爆發

醫：6/28不會降回二級了

安和里長槓憲哥　驚人發言被挖出

今年首度滿庫溢流　進雨最大雙贏家出爐

本土劇男星失業2年　領不到紓困金

《RM》還是有光洙！劉在錫接電話秒掛斷

中央3週前要求北農廣篩　北市府沒動作內幕曝

苦行僧號稱78年未進食！針孔攝影揭真相

張菲媳家中「沒穿內衣」！孩子親睹走光畫面尖叫

國中妹遭光頭狼擄走性侵　不顧全裸奔求救

《三隻小豬的逆襲》男星一下戲就脫罩抽菸

更多

最夯影音

更多
瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！

瘦子E.SO虧HowHow「你也可以叫矮子ＸＤ」　11年前Diss滿人…曝：會邀他來演唱會！
被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

被雷公叫醒！高雄積淹水災情頻傳　駕駛受困車內等救援

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

2萬乘3萬是5萬？老婆不知答錯　老公傻眼笑虧：妳以後不准管錢

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

護理師防疫慰勞金「每人60元」　買不起排骨便當...網：有啥好期待

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

妹妹唱《死了都要愛》用生命嘶吼 唱到破音、卡痰...老爸淡定已麻痺

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面