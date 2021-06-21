雲林華山咖啡專區封閉歇業收入掛零　業者淚喊：有條件開放

▲古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者李政遠／雲林報導

全國三級警戒在19日滿一個月，雲林縣古坑華山咖啡專區50多家咖啡廳、土雞城、複合式餐廳、民宿，因應全國新冠肺炎（COVID-19）疫情，從5月15日自動提前實施第三級警戒標準，專區業者全面歇業，呈現封閉狀態零收入，經過一個多月，本土疫情雖稍緩，等不到解封；業者說，現在如座椅待斃，盼能有條件解封，才能繼續維生。

雲林縣古坑鄉被譽為台灣咖啡的故鄉，年產約58公噸咖啡生豆，古坑的華山專區夏日遠眺中部及雲嘉六縣市萬家燈火美景，夜空被大雨洗滌後，顯得更清靈，還能加碼欣賞隔海的澎湖煙火，不僅攝影玩家愛獵景，情人更視為感情加溫聖地，雲149縣道咖啡公路每逢假日，吸引鄰近縣市民眾前來遊玩。

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▲咖啡專區業者表示，特有的美景當然無法外帶，配合防疫規定暫時歇業，苦撐一個多月，根本沒收入，只盼疫情快退散，才能維持生計。（圖／華山維野納複合式餐飲提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情三級警戒，重創全台餐飲、零售、觀光等內需消費，雲林縣古坑華山咖啡專區也不例外，除了當地居民進出，沒有任何遊客造訪，專區呈現封閉情況，入夜後看不到店家的招牌燈及五彩繽紛的情境燈，只有紡織娘及夜蟲鳴叫聲。

▲古坑鄉華山觀景咖啡廳業者趁歇業進一步設計裝潢用餐空間，期待疫情緩解快點解封迎接客人。（圖／記者蔡佩旻攝）

咖啡專區業者表示，尤其在下過午後陣雨的傍晚，到華山欣賞山下萬家燈火更為凗燦，三級警戒嚴禁內用，只能外帶，也禁止戶外飲食，特有的美景當然無法外帶，配合防疫規定暫時歇業，等待解封，重新開張營業，想不到三級警戒一延再延，苦撐一個多月，根本沒收入，只盼疫情快退散，才能維持生計。

▲復古的鎢絲燈搭配山景、夕陽，餐廳業者逆向操作增加裝潢，希望讓喜歡華山的遊客有新體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

華山產業促進會理事長徐毓涵表示，華山咖啡區有50多家咖啡廳、土雞城、複合式餐廳、民宿業者，配合三級警戒，採取暫時營業，業績直接掛零，所造成的衝擊更甚去年，業者對紓困補助申請，該怎麼填表也不會，要準備那些資料也不清楚，希望相關單位能派員協助幫忙。

▲華山維野納複合式餐飲業者趁歇業進一步設計裝潢用餐空間，將原本的一間式大空間分區分隔，未來有利於防疫追蹤。（圖／記者蔡佩旻攝）

徐毓涵指出，現在業者利用這期間，充實店內設備，或進行景觀美化外，結合在地咖啡、柳丁、竹筍等食材做出美味的創意料理，讓每家咖啡業者推出特色美食，也增加以推廣華山生態，期待6月28日三級警戒屆滿後，有條件解禁餐廳內用規定，人數控管業者督願意配合，讓遊客感受不一樣的台灣咖啡故鄉。

▲華山維野納複合式餐飲業者將原本的一間式大空間分區分隔，並設置獨立空調。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲以往吧檯內忙碌的已景象許久不見，歇業的場景宛如按下暫停鍵。（圖／記者蔡佩旻攝）





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