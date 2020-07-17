105公里的浪漫　攝影師成功在雲林拍到澎湖花火節煙火

記者蔡佩旻／雲林報導

2020澎湖花火節因應全球疫情升溫，今年將花火節延到夏季晚間施放，有攝影師13日晚間在雲林縣華山風景區使用長鏡頭成功拍攝到澎湖花火節施放煙火，業餘攝影師當肯表示，雖然曾聽說嘉義拍得到，但身為雲林人總覺得能在雲林拍到會更有意義，果然在華山成功拍到澎湖施放煙火影像。

▲攝影師當肯使用焦距400mm長鏡頭，從雲林華山風景區成功拍攝到澎湖花火節施放煙火。（圖／當肯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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2020澎湖花火節今年因疫情關係將活動日期延到7月6日至9月3日每週一及週四晚上9點施放，以空中距離計算約105公里外的雲林縣成為攝影師捕捉夏季花火的熱門地點，業餘攝影師當肯攝影資歷約10年，他指出，古坑鄉華山、華南地區因地勢高，平日可盡賞六縣市超廣角夜景，既然嘉義拍得到澎湖花火，雲林有何不可，即與友人上山尋覓拍攝點。

▲當肯說，能成功拍攝也算托疫情之福，因為延期，夏季的空氣品質會較清晰，今年也算是一個最好的機會可以來雲林拍攝到澎湖煙火。（圖／記者蔡佩旻攝）

當肯表示，因為網路上並沒有從雲林縣拍到澎湖花火的紀錄，如果可以拍下來，那也算是對雲林縣的一個紀錄，也證實雲林真的可以看得到澎湖的花火。當肯説，因為之前在雲嶺之丘天氣好可以看到苗栗縣的火焰山其直徑距離約6-70公里，那澎湖煙火施放地點距雲林約100多公里，看得到也是很神奇的一件事，所以想拍下紀錄。

當肯指出，能夠成功拍攝也算托疫情之福，今年是花火節首次將施放日期延後到夏季，那夏季的空氣品質會較清晰，再加上疫情關係民眾少出門、工廠空污量也銳減，今年也算是一個最好的機會可以來雲林拍攝到澎湖煙火。

▲攝影師當肯使用焦距400mm長鏡頭，從雲林華山風景區成功拍攝到澎湖花火節施放煙火。（圖／當肯提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

當肯說明，花火一施放後肉眼有看到小紅火球，但之後的好幾分鐘卻是甚麼都沒有，沒想到就在眼看15分鐘的施放時間快結束了，突然又出現紅色花火球，當下趕緊按下快門捕捉影像，身旁的友人也紛紛驚呼「真的看得到，太神奇！」，而經推測應該是有雲飄過來擋住，幸好最後雲層飄開，順利拍下煙火。

▲華山風景區沿途盡是起伏綿延的丘陵地，無論是山景、夜景均十分美麗，遠眺整個嘉南平原夜景可盡收眼底。（圖／維野納複合式餐飲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

華山風景區位雲林縣梅山鄉與古坑鄉的交界處，主體大尖山標高1299公尺，是阿里山西端、清水溪西稜的最高峰，華山風景區沿途盡是起伏綿延的丘陵地，無論是山景、夜景均十分美麗，遠眺整個嘉南平原夜景可盡收眼底。

華山維野納複合式餐飲業者徐之敏表示，華山有小丘陵環抱，廣角視野開闊；春末有螢火蟲，夏夜有獨角仙、斯文豪氏赤蛙、寬翅紡織娘、褐樹蛙等，夜晚很熱鬧，尤其雨後的山區空氣特別清澈，能見度大幅提高，目前正值午後陣雨期間，就是體驗華山之美的最佳時機。

▲華山風景區沿途盡是起伏綿延的丘陵地，無論是山景、夜景均十分美麗，遠眺整個嘉南平原夜景可盡收眼底。（圖／維野納複合式餐飲提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）





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