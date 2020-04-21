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古坑華山螢火蟲暴增　大量群聚吸引遊客上山賞螢

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▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣古坑華山山區螢火蟲群聚棲地超過20處，除山豬湖、桂林、山峰國小等地，從約300到800公尺低海拔山區，沿路都有機會看見螢火蟲，每年3至5月為螢火蟲活躍的季節，防疫期間不出國，上山賞螢遊客劇增，桂林一家檜木屋民宿庭園，今年螢火蟲數大爆量，因重視保育只對住宿客開放，使螢火蟲數逐年上升。

古坑鄉曾因盛產咖啡成為熱門景點，全盛時期超過百家民宿、咖啡業者，每逢假日車水馬龍，在民眾盛行出國旅遊之後，華山盛況不再，加上咖啡已融入國人生活，讓遊客新鮮感降低，近幾年除了清晨固定爬山的山友，與少數夜晚上山賞夜景的遊客以外，華山很久不熱鬧了。

▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民宿房客專屬的賞螢庭園，坐在椅子上就能享受與螢火蟲親密接觸。（圖／記者蔡佩旻攝）

也許因遊客銳減，少了人類密集蒞臨，今年華山的螢火蟲出現爆量的狀況，也讓上山賞螢的遊客增加，但正值防疫期間人多就有風險，秘境賞螢景點成了遊客討論的話題，桂林有一家檜木民宿非常重視生態，正是螢火蟲爆量秘境之一，坐在庭園就能近距離賞螢，但為了維護生態，規矩也非常多。

幸福檜木民宿業者吳亮萩表示，民宿開業多年，相信與山林生態相互尊重，就能得到大自然的回饋，六年多來一直秉持螢火蟲季節一到，園區一律禁止踩踏草皮，並且6點半到9點半整棟民宿幾乎是斷電狀態，只因這段時間圍螢火蟲外出求偶產卵時間，燈光會對其造成危害，如此作法，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中，即便到深夜都還能看見螢火蟲閃耀。

▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民宿業者吳亮萩表示，民宿開業多年，相信與山林生態相互尊重，就能得到大自然的回饋。（圖／記者蔡佩旻攝）

吳亮萩說，民宿園區僅開放住宿客人進入，屋後的菜園海拔近800公尺，沿著菜園往上走螢火蟲數量更多，為維護生態，都以預約訂房控制來客數，從來不曾因為賺錢讓民宿客滿，民宿經營採環保住宿，也不提供房客一次性消耗品，而且「家規」是不能踩踏草皮，因為每一寸草皮中都有可能有螢火蟲與卵，只是白天看不見。

▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲民宿屋後的菜園步道海拔近800公尺，沿著菜園往上走螢火蟲數量會更多，眼前景象令人歎為觀止。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣斗南警分局樟湖派出所也為因應上山賞螢人潮，特地於山區沿路有叉路地方增設警示燈，提醒遊客上山在道路不熟悉狀況下務必減速慢行，並且呼籲遊客禁止有競速等危險行為，假日期間也將加強巡邏。

▲夜晚月亮升起，螢火蟲漫飛周圍，讓民宿猶處螢火蟲懷抱中。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲斗南警分局樟湖派出所也為因應上山賞螢人潮，特地於山區沿路有叉路地方增設警示燈。（圖／記者蔡佩旻攝）

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