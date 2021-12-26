蝦咪情形？雲林口湖遇羊群車主傻眼禮讓...「全班你最慢」網笑翻

▲雲林口湖鄉埔南村馨香宮前路段，12月24日有民眾遇到大群羊隻在馬路上奔跑，所有車輛都停下來禮讓，。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林口湖鄉埔南村馨香宮前路段，12月24日有民眾遇到大群羊隻在馬路上奔跑，所有車輛都停下來禮讓，等羊群先通過，民眾將整個驚奇畫面拍下來分享到社群平台《爆廢公社二館》，錄影民眾除了一開始的傻眼表示「J蝦咪情形？」，還點名最後一隻羊「全班你最慢」，爆笑貼文吸引網友按讚留言。

影片中在馬路上奔走的羊群由一名男子騎機車催趕，疑似要移地放牧，羊群一隻接著一隻向前輕快移動看起來很療癒歡樂，吸引網友逗趣留言「騎摩托車的是蘇武嗎？」、「求車主心裡陰影面積」、「傳說中的趕羚羊就是這樣來的」。

▲民眾將整個驚奇畫面拍下來分享到社群平台《爆廢公社二館》。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社二館）

北港警分局口湖分駐所副所長莊凱璋表示，放牧為農村特有景象，當地民眾遇到多能體諒，禮讓可愛的羊群優先通行並視為趣聞、小確幸。不過《道路交通管理處罰條例》第84條「疏縱或牽繫禽、畜、寵物在道路奔走，妨害交通者」規定，若羊群有造成妨害交通情況，飼主可處300以上600元以下罰鍰。

▲網友在影片中看一名男子騎機車趕羊，逗趣留言「騎摩托車的是蘇武嗎？」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲錄影民眾爆笑點名最後這隻羊說「全班你最慢」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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