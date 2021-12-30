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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

五張圖看2022元旦新制　減稅方案曝光、8項補助可申請

記這蔡文鈴／台北報導

2022年即將到來有許多新制上路，行政院今（30）日公布元旦「三大利多便民措施」，包括加薪、免稅、增福利，項目多達19項。

▲▼行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供）

▲行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供，下同）

行政院院會今報告民國111年1月1日實施利多便民措施，內容包含勞工基本工資調漲、勞工值日（夜）班工作計入延長工時並給付加班費、軍公教調薪4%、調高110年度基本生活費、調高綜所稅、遺產稅和贈與稅的免稅額、延長當沖證交稅減半課徵、延長電動汽機車減徵貨物稅及免徵牌照稅、調降滯納金加徵率及方式、軍公教繳付退撫基金免稅、調高「貧窮線」、補助教育實習獎助金、鼓勵退伍青年返鄉務農、機車駕訓補助名額倍增、補助淘汰老舊機車、閒置旅館及公私有房舍轉型社宅、提升「海域遊憩資訊一站式平臺」功能，以及建置「廢車回收一站式平臺」等19項。

【加薪措施】

1.勞工基本工資調漲，月薪由2萬4,000元調整至2萬5,250元，時薪由160元調整至168元，約245萬名勞工受惠。

2.勞工值日（夜）班工作計入延長工時後，勞工值日(夜)工作超過正常工時部分將計入延長工時並給付加班費。

3.軍公教調薪4%，包括薪俸額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，均調足4%，以業務費進用人員亦同，約有104萬人受惠，且公立幼兒園契約進用人員、非營利幼兒園及職場教保服務中心各類人員比照調整，約1萬名員工受惠。

【減稅措施】

1.110年度每人基本生活費，由109年度之18.2萬元提高至19.2萬元，預估229萬戶受惠，明年5月申報綜合所得稅時適用。

2.調高綜合所得免稅額等減稅優惠，預估644萬戶受惠。

3.遺產稅免稅額由1,200萬元調高至1,333萬元、贈與稅免稅額由220萬元調高至244萬元，並提供遺產稅申報稅額試算通知書，民眾可線上輕鬆完成申報。

4.延長現股當日沖銷交易按1.5‰稅率課徵證券交易稅3年至113年12月31日。

5.延長電動汽機車減徵貨物稅至114年12月31日。

6.延長授權地方政府免徵電動汽機車使用牌照稅至114年12月31日；調降滯納金加徵率及方式，按滯納數額加徵1%，總加徵率由15%降為10%，以確保稅收兼顧納稅義務人權益。

7.軍公教繳付退撫基金，改為「提繳時免稅、領取時繳稅」，與勞工及私校教職員退休制度一致，預估約有67萬人受惠。

【增福利措施】

1.調高低收入戶最低生活費，調整後最高為臺北市1萬8,682元，最低為福建省1萬2,792元。

2.補助教育實習學生每人每月獎助金5,000元，最高6個月可領3萬元。

3.提升農民福祉，為鼓勵退伍青年返鄉務農，退伍軍人轉而從農可參加農保及提繳農民退休儲金。

4.補助淘汰老舊機車，111年至112年完成96年6月30日前出廠老舊機車車籍報廢及車體回收，每輛補助2,000元。

5.推動閒置旅館及公私有房舍轉型社宅，業者享地價稅、房屋稅及租金部分營業稅免徵、修繕及租金差額補助。

6.房客享 5 至 8 折租金優惠及更安全、舒適之生活環境，可減輕疫情對旅館業衝擊並活化低度使用國公有房舍，預計 2 年增加 2 萬戶社宅。

7.提升「海域遊憩資訊一站式平臺」功能，滿足民眾從事海域遊憩活動所需法令規定、海況預報、遊憩活動e化申請。

8.建置廢車回收一站式平臺，民眾上網即可輕鬆完成「車體回收」、「車籍報廢」、「繳納汽燃費」、「繳納牌照稅」及「申請獎勵金」等5項申辦業務。

▲▼行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供）

▲▼行政院公布2022元旦便民措施。（圖／行政院提供）


 

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