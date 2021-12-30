快訊／雲林議員涉漁船走私毒品　無保請回檢抗告成功羈押禁見

▲雲林縣議員顏旭懋遭屏東地院裁准羈押禁見。（圖／翻攝顏旭懋臉書）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢署指揮刑事局今年5月間偵辦一起漁船走私上億元安非他命毒品案件時，發現雲林縣議員顏旭懋與船東有密集通聯，懷疑涉案，於14日傳訊到案後以有串證等之虞向法院聲押禁見，法院以證據不足駁回，高雄分院撤銷原處分；地院(29)日重開羈押庭，裁准羈押禁見。

據悉，檢警偵辦這起漁船走私案，過濾通訊資料，發現顏姓縣議員與船東有密集聯繫，為釐清案情，於14日傳訊他到案，他否認涉案，檢方聲押禁見遭法院無保請回。

當時親近他的友人表示，可能是顏議員要向屏東這名船東買船，要交船時竟與訂購的船型和品項不同，議員認為有問題就不想買了，即要求對方退錢，但對方一直沒有還錢，引發誤會。

而顏議員事後也在臉書聲明表示，「關於媒體所報導的案件，本人日前已經自動到案向檢、警説明，訊後無保請回。因為案件已經進入司法程序，故不便對外解釋細節，日後將配合司法機關調查，本人相信司法必定會還我清白。因目前案件尚在偵查階段，包括本人及檢、警，均應嚴守偵查不公開之相關規定，希望不要以訛傳訛，妄加揣測，避免造成不必要的困擾。若有惡意中傷、誹謗之有心人士，本人將保留法律追訴權」。

檢方不服提出抗告，高雄高分院認抗告有理，撤銷原處分，屏東地院昨天重開羈押庭，裁准羈押禁見。