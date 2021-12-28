首創整合基層、區域醫院、醫學中心　雲林眼科24H急診免跨縣市



記者蔡佩旻／雲林報導

臺大醫院雲林分院自2018年「雙星聯防」開始的一系列遠距醫療計畫，智慧傷口、兒心群助等，不只開創醫療的新局面，也著實嘉惠雲林的民眾。今（28）日舉辦「雲林智慧醫療區域聯防-遠距眼科記者會」，現場模擬演練眼科實際照會情形，全國首創遠距眼科急診聯合值班與照會制度，開創臺灣醫療模式的新局面。

記者會現場，由臺大醫院雲林分院遠距醫療中心執行秘書張善涵醫師講解臺大醫院雲林分院這幾年的整體計畫以及藉由現場實際演練，透過雲林分院急診和彰化基督教醫院眼科團隊的視訊會診過程，把完整的遠距眼科急診的看診流程呈現。

▲臺大醫院雲林分院今日舉辦首創「雲林智慧醫療區域聯防-遠距眼科記者會」，現場模擬演練眼科實際照會情形，全國首創遠距眼科急診聯合值班與照會制度，開創臺灣醫療模式的新局面。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺大醫院雲林分院說明，透過統一的班表與醫師姓名和聯絡方式，當眼部疾患者抵達臺大雲林分院急診時，由急診醫師啟動遠距看診，由輪值之眼科技術員或專科護理師操作眼底鏡記錄眼底照片與眼部外觀，並測量視力與眼壓，透過病歷系統上傳至臺大醫院PORTAL系統，再由急診醫師發出照會。遠端醫師藉由回覆照會單可註明處理方式，也可利用視訊機實地觀察病人眼部外觀並進行遠距問診。

臺大雲林分院副院長馬惠明兼遠距醫療中心主任表示，臺大醫院雲林分院院的安心雲林e院聯防，連結在地同層級的醫院共同排班與轉診，已經成為國內急重症資源整合的標竿；我們除了平行整合，更希望可以做到垂直整合，因此遠距眼科急診就是一個很好的契機，是十多年來的重大突破。

▲急診醫師啟動遠距看診，由輪值之眼科技術員或專科護理師操作眼底鏡記錄眼底照片與眼部外觀，並測量視力與眼壓，透過病歷系統上傳至臺大醫院PORTAL系統，再由急診醫師發出照會。（圖／記者蔡佩旻攝）

彰化基督教副院長周志中表示，在全國的急重症醫療網絡中，彰化基督教醫院本來就是彰雲體系的基地醫院。周志中說，在面對這樣的次專科缺乏狀況，我們責無旁貸，很高興眼科部張丞賢部長帶領的團隊投入這個艱難但是很有意義的任務，很期待可以長期與深入的合作。

台全聯合診所副院長黃佳萱醫師表示，我們明白臺大醫院雲林分院的用心，所以對這個新的任務，眼科醫師們都樂意協助。 大家都期待這個全國首創結合基層診所、區域醫院、以及醫學中心的看診模式可以做到什麼程度，所以幾經討論和模擬後就在十月正式上路，並已有十名病患受益。

▲急診醫師啟動遠距看診，由輪值之眼科技術員或專科護理師操作眼底鏡記錄眼底照片與眼部外觀，並測量視力與眼壓，透過病歷系統上傳至臺大醫院PORTAL系統，再由急診醫師發出照會。（圖／記者蔡佩旻攝）

臺大雲林分院院長黃瑞仁表示，「安心雲林e院聯防」遠距醫療大型計畫，已經完成「神經外科」、「整形外科」的跨不同醫療機構急診遠距醫療照會，亦包含「高風險病人出院管理」與「智慧遠距傷口照護」計畫，補齊雲林的醫療缺口，而今年我們特別加入眼科的急診遠距照會。

雲林地區之民眾有眼科急症或外傷緊急照會眼科之需求，往往只能遠赴外縣市之醫學中心就診。而解決鄉親在眼科急症之處理，是雲林縣、同時也是其他缺乏眼科的偏遠地區所面臨的重大挑戰，因為臺大雲林分院因同享臺大體系之資源，且多年來協助地方上基層院所處理眼科重症所建立的合作關係，透過跨縣市跨體系遠距照會的方式，找出解決之道。

▲雲林地區民眾遇眼科急症或外傷緊急照會眼科之需求，臺大醫院雲林分院首創「雲林智慧醫療區域聯防-遠距眼科」透過跨縣市跨體系遠距照會的方式，找出解決之道。（圖／記者蔡佩旻攝）

院長黃瑞仁說，感謝馬副院長帶領的遠距醫療中心，這四年多來同仁發揮創意，結合資訊科技，克服困難，不斷溝通協調，展現執行力，做到感動的服務，真實發揮了「醫者之心」，從最困難的「病患為中心」與「連續性照護」兩大目標著手，期能達成「智慧遠距醫療示範縣市」之理想。

▲臺大醫院雲林分院院的安心雲林e院聯防，連結在地同層級的醫院共同排班與轉診，已經成為國內急重症資源整合的標竿；遠距「眼科急診」就是一個很好的契機，是十多年來的重大突破。（圖／記者蔡佩旻攝）



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