更保「以愛賦歸─藝展身手」技訓成果發表　與更生人邁向幸福

▲「更生80 溫暖有感 以愛復歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為呈現近十年全國安置處所技藝訓練的豐碩成果，慶祝臺灣更生保護會成立八十週年，更保高雄分會結合臺北、苗栗、南投、臺南、屏東、花蓮及基隆等分會共同舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。活動於去年11月底在高雄市政府一樓大廳盛大登場。本次展覽凝聚全臺安置處所的專業能量，呈現更生人透過紮實訓練與努力，逐步重建人生的具體成果，使社會得以親眼看見更生保護工作的深度與廣度。

法務部長鄭銘謙親自蒞臨本次技訓聯合成果展，另外包含高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、高雄高分檢檢察長朱家崎、臺南高分檢檢察長黃玉垣、花蓮高分檢檢察長洪培根、高雄地檢檢察長黃元冠、臺南地檢檢察長鍾和憲、屏東地檢檢察長陳盈錦、基隆地檢檢察長柯宜汾、苗栗地檢檢察長林映姿、南投地檢檢察長郭景東、花蓮地檢檢察長陳佳秀，也都親臨會場，共同見證更生保護工作邁入八十週年的重要歷史時刻，也象徵社會齊心支持更生人復歸之路。

本次成果展更是各分會與安置處所共同努力的縮影，技訓內容豐富多元，從地方美食、木工製作、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝種植、食品加工等多項主題，充分展現各地訓練課程的專業與多元，活動現場設置多項體驗活動，讓民眾得以看見「努力改變的力量」。

為落實更生保護的核心功能，更生保護會積極輔導安置處所學員培養一技之長，使其在未來重返社會時具備紮實的自立基礎。因此各分會所規劃的技能訓練方案多以提升生活自立能力與職涯準備為核心設計，成績亮眼，成效深獲各界肯定。透過專業培訓，學員考取專業證照的比例高達八成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近六成，顯示技能訓練是協助更生人復歸的重要力量。

技藝不僅是重返社會的能力，更是一條邁向幸福與自我價值的道路。本次展覽呈現的豐富成果，象徵更生保護會在八十年的歷程中，始終以穩定、務實且富有溫度的方式，陪伴每一位更生人。