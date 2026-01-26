　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

更保「以愛賦歸─藝展身手」技訓成果發表　與更生人邁向幸福

▲▼「以愛賦歸─藝展身手」更保各分會聯合技訓誠國展，法務部長鄭銘謙。（圖／台灣更生保護會提供）

▲「更生80 溫暖有感 以愛復歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。（圖／臺灣更生保護會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

為呈現近十年全國安置處所技藝訓練的豐碩成果，慶祝臺灣更生保護會成立八十週年，更保高雄分會結合臺北、苗栗、南投、臺南、屏東、花蓮及基隆等分會共同舉辦「更生80 溫暖有感 以愛復歸─藝展身手 邁向幸福」技訓聯合成果展。活動於去年11月底在高雄市政府一樓大廳盛大登場。本次展覽凝聚全臺安置處所的專業能量，呈現更生人透過紮實訓練與努力，逐步重建人生的具體成果，使社會得以親眼看見更生保護工作的深度與廣度。

法務部長鄭銘謙親自蒞臨本次技訓聯合成果展，另外包含高等檢察署檢察長兼臺灣更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司長洪信旭、高雄高分檢檢察長朱家崎、臺南高分檢檢察長黃玉垣、花蓮高分檢檢察長洪培根、高雄地檢檢察長黃元冠、臺南地檢檢察長鍾和憲、屏東地檢檢察長陳盈錦、基隆地檢檢察長柯宜汾、苗栗地檢檢察長林映姿、南投地檢檢察長郭景東、花蓮地檢檢察長陳佳秀，也都親臨會場，共同見證更生保護工作邁入八十週年的重要歷史時刻，也象徵社會齊心支持更生人復歸之路。

本次成果展更是各分會與安置處所共同努力的縮影，技訓內容豐富多元，從地方美食、木工製作、果乾烘焙、咖啡調飲、園藝種植、食品加工等多項主題，充分展現各地訓練課程的專業與多元，活動現場設置多項體驗活動，讓民眾得以看見「努力改變的力量」。

為落實更生保護的核心功能，更生保護會積極輔導安置處所學員培養一技之長，使其在未來重返社會時具備紮實的自立基礎。因此各分會所規劃的技能訓練方案多以提升生活自立能力與職涯準備為核心設計，成績亮眼，成效深獲各界肯定。透過專業培訓，學員考取專業證照的比例高達八成以上，結訓後從事相關工作的人數亦近六成，顯示技能訓練是協助更生人復歸的重要力量。

技藝不僅是重返社會的能力，更是一條邁向幸福與自我價值的道路。本次展覽呈現的豐富成果，象徵更生保護會在八十年的歷程中，始終以穩定、務實且富有溫度的方式，陪伴每一位更生人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國示警：春節勿赴日本
快訊／101攀登差點取消　賈永婕還原驚險夜
馮提莫癌末「手術割脖保命」
汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」死亡
學霸女警恐嚇盧秀燕　父道歉...曝遭職場霸凌內幕！警發聲澄清

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 法律最新 全站最新

更保「以愛賦歸─藝展身手」技訓成果發表　與更生人邁向幸福

八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

烏日汽車追撞停等紅燈的機車雙載

恆春女騎士閃避轎車慘摔卡車底！警目擊救援　10民眾合力抬車

鳳山深夜押人討債！黑車撞爛收費亭拖殘骸刮火花　驚悚畫面曝

提名牛步！國民黨台中市長人選未定　盧秀燕：協調無果就辦初選

兒被控騎重機無牌炸街擾鄰！警父提告捍衛清白：不該被獵巫

更保「以愛賦歸─藝展身手」技訓成果發表　與更生人邁向幸福

八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

快訊／財神爺請假3個月　威力彩26槓下期「突破7.7億」

2026秋冬米蘭男裝週名人一覽！陳偉霆登台走秀　Ralph Lauren男神雲集

南韓半導體進口破2.4兆超越原油　台灣包下7千多億占總額3分之1

34年全勤紀錄告終！臺體大不敵北大、下季降入UBA二級

快訊／延期、取消只差一步！賈永婕還原101驚險夜：感謝神奇鳳梨

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

何炅1句話洩「魏大勛秦嵐情變」　1個半月前才爆同台零互動

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

27所學校共襄盛舉！藍鵲盃袋棍球賽登場　見證基層種子發芽

結婚後開始「互旺」對方？ Lulu急阻止陳漢典：你是新郎

法律熱門新聞

八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

更保高雄分會「藝展身手」技訓成果發表會

2026年「更生年貨大街」台中登場

更生年貨大街　17日將於台中登場

陳敏薰華麗轉身　證交所應依法行政

橋頭分會舉辦114年度外聘督導聯繫會議

八德外役監、八里療養院合作諮商課程　盼引導收容人預防物質成癮

矯正署推動監所擴遷改建計畫　提4措施紓解超額收容、提升教化成效

李永然／國土計畫應納宗教用地需求

總統府接見今年度保護事業有功人士團體

更保新進基礎訓練　推動正向改變

后豐大橋案再審無罪　又撤銷發回

湯文章／定時赴警局報到可防逃？

書評／吳景欽：被政客切割的小巨蛋

更多熱門

相關新聞

八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

八德外役監攜手更生保護會　舉辦面對面懇親活動盼強化家庭連結

農曆春節將至，八德外役監獄表示，為落實人道關懷精神，讓收容人在歲末年終之際仍能感受親情溫暖與社會支持，本監於115年1月25日舉辦「春節面對面懇親活動」，透過溫馨且具意義的互動機制，紓解收容人長期思親之情，強化家庭支持力量，期盼在親情陪伴下，協助收容人穩定情緒、重建自我認同，以更正向的態度迎向未來人生。

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

行政院前科長淪共諜　刺探軍政動態賣國

國訓中心教練家暴女友　判1年半定讞

國訓中心教練家暴女友　判1年半定讞

關鍵字：

法律人權更生人更保更生保護會高雄分會鄭銘謙張斗輝黃元冠甦活人生

讀者迴響

熱門新聞

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

快摸一下家中延長線　消防員揭2徵兆：和死神拔河

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

工讀妹尾牙抽到大獎！群組喊一句話惹怒老闆

LuLu婚禮「湊齊演藝圈3大男神」！陶晶瑩同框嗨了

快訊／8級強風要來了　明變天「雨最大」

快訊／全家開出2張千萬發票！幸運門市一次看

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

許瑋甯趕場衝回台北「喝LuLu喜酒」

男友剛驟逝！《星光》女星被逼24小時搬家

男約妹上MTV完事挨告被判刑！二審劇情大逆轉

更多

最夯影音

更多
霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD

霍諾德攻頂第一念頭「別掉下去」　讚台北101「家庭友善」全場問號XD
霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德愛妻隔玻璃「深情凝視」打氣　桑妮挺尪：每次都萬全準備

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

霍諾德「徒手爬完台北101」　91分鐘成功攻頂縮時全紀錄

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

王心凌開唱經典歌〈心電心〉〈睫毛彎彎〉　唱〈當你〉哽咽泛淚..約定：很快會再見！

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

台南保時捷狂掃路邊7車！女駕駛酒測0.92還載女兒　暴衝畫面曝

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面