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101「4大煙火」最佳觀賞方位曝　下波冷空氣連假這天報到

記者陳俊宏／台北報導

北中南4大煙火這樣看！即將迎接三天連假，天氣風險公司製作圖表，讓民眾秒懂跨年夜看煙火、元旦迎曙光各地天氣。天氣風險總經理彭啟明表示，周日開始新的一波冷空氣南下。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲最新真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象局）

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彭啟明在臉書說，這幾天延續東北風的情境，只是強弱的差別，今、周五正好有波冷高壓在北方，台灣附近的東北風略增強，迎風面的東北部、新北、台北及基隆、宜蘭附近雲量增多，北海岸偶有局部陣雨，溫度也略下滑一些，低溫下看14-16度，有點涼意，但至少沒有像周日、周一那一波那麼冷。

彭啟明指出，而中南部相對晴朗許多，溫度也沒像北部回溫有限，但清晨仍有些輻射冷卻低溫，例如較空曠地區仍可能到13-14度，早晚比較涼一些，中午可以到22-25度，各地屬於晴到多雲的穩定天氣。

▼各地跨年煙火、元旦曙光天氣一覽。（點可放大圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

彭啟明分析，西半部要歡送2021年的最後一個夕陽，除了北部雲量略多，只能碰點運氣外，桃園、新竹以南的機會都很高；周五晚上的跨年天氣仍維持穩定天氣，北方的冷高壓逐漸東移出海，台灣附近屬於東北風逐漸轉偏東風的的情境，空曠地區低溫約在14-16度，不是那麼寒冷，但仍有涼意，還是要穿外套會較合適。

彭啟明表示，元旦白天在北部的天氣會好轉一些，但東半部雲量仍會較多，迎風面的東半部偶有局部陣雨，其他各地都相對很晴朗；相較於往年遇到很強的東北風，今年算是一個較溫暖的跨年元旦節日。

彭啟明說，周日開始新的一波冷空氣南下，這波對台灣影響不是太多，和這兩天類似，仍是東北風型的環境，早晚略涼、白天相當舒適，預計類似將持續到下周。

▼台北101跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▼台中麗寶樂園跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▼嘉義劍湖山跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

▼高雄義大世界跨年煙火建議。（圖／翻攝天氣風險臉書）

（圖／翻攝天氣風險臉書）

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