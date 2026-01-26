金高Air爆紅！脆友瘋玩「掛飾、娃包」小編加碼這功能網友給過

消費中心／綜合報導

最近在 Threads（脆）上，一則充滿求生慾的「求救文」意外引爆討論！小編崩潰發文，最近出了一款袖珍版的58度金門高粱酒，沒想到卻被老闆冷不防問：「這小金高到底能幹嘛？」嚇得他趕緊上網發文求援：「請廣大脆友救救我，明天除了這個還能怎麼交代？」。這次的「金高Air」更因搭上台灣人最愛的諧音梗（Air = 台語「矮」），被稱為「矮粱」，品牌也一本正經地發問：「人類真的需要那麼大的酒瓶嗎？」

貼文一出，瞬間激發了廣大網友的創意魂，留言區直接變成「腦洞大開」現場。有網友精闢解析這比例簡直是為了「娃媽」量身打造，興奮大喊：「裝在娃包裡剛剛好～～～」也有人建議乾脆走視覺系路線，直呼「做成項鍊的話我會戴」、「出耳環的話我送你」，甚至有網友笑稱『這大小...放在識別證套裡剛剛好，開會太無聊可以吸一口』、『午休時間躲在廁所乾掉一瓶剛好出來又是好漢一條』，完全就是實現「上班偷喝酒不是夢」的解憂神器！還有人開發出新玩法，想拿來當作聚會破冰的「真心話大冒險」轉盤，或是可以拿來練就一指神功的「金高手指」重訓小物，甚至整組搬回家，超有fu的迷你小酒吧一秒開張。

最讓人意想不到的是，面對網友各種「許願」，小編竟然真的認真了！不僅火速趕工出一系列的模擬圖回覆，還大玩諧音梗推出「金高金飾」項鍊與耳環，號稱隆重獻上「金高金飾」給你想一起度過今生今世的她。甚至還曬出「58金高手指啞鈴」照片，可愛犯規到讓脆友們一致點頭：「給過！」而那句「Air矮的」的超狂文案，也讓網友大讚：「沒有諧音梗台灣人活不下去Air矮的」

這款由黑松公司攜手金門酒廠推出的全新力作、一推出就引發熱議的「58白金龍袖珍時光寶盒」，背後其實承載了 58 度金門高粱酒一甲子的醇厚歷史。過去若想湊齊不同時期的歷代酒標，往往得翻遍老酒行、蹲點拍賣會，耗費數年心力才可能圓夢；而這款禮盒史無前例地將五款經典酒標一次集結，讓玩家不需要時光機，就能在掌心中一次擁有一目了然的酒標演變史。更令人驚喜的是，寶盒中還藏有最大彩蛋—復刻當年奪金傳奇、展現極致工藝的「鍍金特仕版」袖珍瓶。這份濃縮了 60 年以來時代記憶的精緻禮盒，不僅適合收藏控「收編」珍藏，更是話題性十足的送禮首選。「58白金龍袖珍時光寶盒」即日起於「黑松酒覓」酒類專賣店、全台各地區酒類專賣店陸續開賣，全台7-ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價1,680元/組（實際價格、庫存與販售方式依通路公告為準）。數量有限，想成為春節團聚新春送禮的話題焦點，現在就馬上入手這款跨越時空的袖珍經典！

圖說：黑松公司攜手金門酒廠的全新力作、一推出就引發熱議的「58白金龍袖珍時光寶盒，史無前例地將五款經典酒標一次集結，盒中還驚喜包含「鍍金特仕版」袖珍瓶。

★提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。