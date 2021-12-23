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快訊／菸害防制法修正草案躺了1年　行政院：加速盤點中

記者陳家祥／台北報導

各界關注的《菸害防制法》修正草案，事涉管制新制與新興菸品包括加熱菸或電子煙是否放行，行政院長蘇貞昌日前在立院承諾會在年底時送進立院審查，如今時限已近，法案仍躺在行政院。對此，行政院發言人羅秉成說，包括菸害防制法，電子菸等管制事項也好，或是其他很多立委各界關注的法案希望能加速推動，行政院正加速盤點中，會盡速提出。

▲▼示意圖,吸毒,抽菸,菸草,大麻,毒品,成癮,癮君子,危險,捲菸,濫用,犯罪。（圖／123rf）

▲菸害防制法至今仍卡在政院，遲遲未送立院審議。（圖／123rf）

攸關國人健康的菸害防制法已14年未修正，雖然衛福部曾在2016年和2020年提出修法草案送進行政院審議，但至今遲遲沒有下文，引發各界討論。行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中日前赴立院備詢時，跨黨派多名立委皆要求政院應盡速將草案送立院審查；當時陳時中回應「現在是立法的好時機」，蘇貞昌更承諾，「會努力在年底送審，希望立法周延順利通過」。

根據衛福部提報的修正草案，修正要點包括菸品健康捐的利捐金額與課徵方式調整、提高禁止吸菸年齡及購菸年齡至20歲、增訂禁止加味菸品規定、限制吸菸場所等，共計14項。

對於此次的修法，事實上，在今年10月21日，民進黨立委黃秀芳就曾質詢衛福部長陳時中，關於《菸防法》修正案的進度。陳時中回應，現在是立法的好時機。10月29日，國民黨立委呂玉玲質詢行政院長蘇貞昌，要求行政院本會期將《菸防法》修正案送進立法院，蘇貞昌答覆會努力在年底送審。

同年11月2日，民進黨立委陳瑩也質詢蘇貞昌和陳時中，行政院有沒有《菸防法》修正案的送審時程？蘇貞昌當時答詢，行政院和立委都十分關注國人健康，目前是最後盤整階段，會儘快送立法院審查。立委黃秀芳表示，大多數民意支持《菸防法》儘快送立法院，行政院應該要符合民眾期待。

據立院人士透露，衛福部討論《菸防法》修法方向時，對於「提高吸菸年齡限制」、「公共場合吸菸管制加嚴」等內容是有相當的共識，因此去年9月就公布衛福部版本，送行政院審議；今年4月26日衛福部應行政院要求補充說明，之後法案就一直躺在行政院。

至於《菸防法》14年未修正為什麼一直卡關，刑法權威台大教授李茂生在接受時事節目訪問時認為，「原因不是修法內容不成熟，很可能是很多勢力團體在角力。」據他觀察，很多立委都贊成《菸防法》修正案趕快送立法院，但修法進度緩慢，可能原因是牽扯利益糾葛，不是修法內容不成熟。中原大學教授招名威也曾發表文章指出，政府效能太慢，他呼籲儘快修法。

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關鍵字：

行政院菸害防制法電子菸加熱菸新興菸品

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