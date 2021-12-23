四大公投均不通過　蘇貞昌：無論同意不同意「都是國家的勝利」

記者蔡文鈴／綜合報導

中選會今（23）日赴行政院會進行選務報告，根據開票結果，投票率為41％，4案公投案有效不同意票數皆多於同意票數，投票結果均為不通過​。對此，行政院長蘇貞昌於院會中表示，無論投下同意不同意 都是，公民意志展現，是民主的勝利、國家的勝利。

▲行政院長蘇貞昌。（資料照／記者林敬旻攝）



行政院發言人羅秉成轉述蘇貞昌於院會中裁示，本次公投投票順利完成，這是台灣第一次公投大選分開辦，儘管投票當日天氣不好，但有超過800萬人民出來清楚表達意見，這是落實主權在民、直接民主，讓台灣民主又深化一步。公投結果不是個別政黨輸贏，無論投下同意不同意，都是公民意志展現，是民主的勝利、國家的勝利。

對於公投選務順利完成，蘇貞昌肯定中選會及選務人員努力，包括警察、防疫人員，這都是大家事前縝密規劃緊盯，才能投開票順利，結果平和無爭議非常感謝。

蘇貞昌也感謝相關部會，用盡全力說明，向民眾宣講、向社會大眾正確傳達公投議題，而這次人民決定，清楚展現對國家發展方向認同，對政院政策的支持，人民透過選擇，台灣願意在遵守國際規範下，積極參與國際的決心。人民也清楚表達對能源轉型支持，期盼在經濟與環保雙贏前提下穩定供電，讓經濟成長持續，以及對公共政策審議更為理性。

蘇貞昌也說，總統在投票隔天特別感謝行政團隊，從防疫有成到經濟穩定成長，各項施政證明有政府會做事，讓台灣向前衝衝衝。而公投這關過了，接下來還有很多工作要做，請行政團隊要更謙卑努力，為人民服務、回報台灣人民託付，讓國人得到更好的照顧，讓國家一天比一天更好。